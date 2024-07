Rusko na zasadnutí OSN obvinilo USA,že bránia medzinárodnej spolupráci

New York 17. júla (TASR) - Rusko obvinilo v utorok na zasadnutí OSN Spojené štáty z toho, že "mieria pištoľou" na celý Západ a bránia medzinárodnej spolupráci. Washington to označil za "pokrytectvo" vzhľadom na inváziu Ruska na susednú Ukrajinu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



K výmene obvinení medzi Moskvou a Washingtonom došlo na zasadnutí počas predsedníctva Ruska v Bezpečnostnej rade OSN. Rusko pre zasadnutie vybralo tému "Medzinárodná spolupráca pre spravodlivejší, demokratickejší a udržateľnejší svet" a šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov priletel do New Yorku, aby mu predsedal.



Pred stretnutím prečítal ukrajinský veľvyslanec pri OSN Serhij Kyslycia spoločné vyhlásenie 50 krajín vrátane USA. Krajiny v ňom kritizovali Rusko za jeho "cynickú snahu prezentovať sa ako strážca multilaterálneho poriadku", odsúdili vojnu na Ukrajine či vojenskú pomoc, ktorú Rusku v rozpore so sankciami OSN poskytuje Severná Kórea.



"Pokračujúce nezákonné konanie Ruskej federácie a očividné pokrytectvo podkopávajú multilaterálnu a medzinárodnú spoluprácu" a "zhoršujú regionálne napätie a ohrozujú medzinárodný mier a bezpečnosť," uviedli krajiny v spoločnom vyhlásení.



Lavrov začal potom stretnutie kritikou Spojených štátov za zdôrazňovanie "svojej vlastnej výnimočnosti". Následne kritizoval NATO za jeho rozširovanie v Európe napriek varovaniam Moskvy a uviedol, že "špeciálna vojenská operácia" na Ukrajine bola spustená s cieľom eliminovať hrozby pre bezpečnosť Ruska.



Šéf ruskej diplomacie potom obvinil USA z toho, že robia všetko pre to, aby zničili medzinárodný poriadok a "skrotili Rusko, Čínu a iné krajiny, ktorých nezávislú politiku považujú za výzvu voči svojej hegemónii".



Veľvyslankyňa USA pri OSN Linda Thomasová-Greenfieldová v reakcii na Lavrovov príhovor uviedla, že Rusko na stretnutí narieka o USA a Západe a ledva spomenulo multilateralizmus. Rusko tiež obvinila z porušovania princípov Charty OSN, ktoré sa týkajú územnej celistvosti, rešpektovania ľudských práv a medzinárodnej spolupráce.



Britská veľvyslankyňa pri OSN Barbara Woodwardová zase v reakcii upozornila na to, že Rusko hovorí o tom, že svete môže byť spravodlivejší, demokratickejší a udržateľnejší, a zatiaľ vedie vojnu na Ukrajine. "Čo je spravodlivé na anexii územia druhej krajiny? Čo je demokratické na snahe podmaniť si ľud druhej krajiny? Čo je udržateľné na vojne, ktorá zabila alebo spôsobila zranenia vyše pol miliónu vašich vlastných ľudí?" spýtala Woodwardová.



Zároveň uviedla, že vojna na Ukrajine ukazuje, aký svet Rusko naozaj chce. "Svet, v ktorom je moc dobrá a silné krajiny v ňom môžu beztrestne šikanovať a napádať iné," povedala.