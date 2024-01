Ruský politik Nadeždin doručil volebnej komisii podpisové hárky

Moskva 31. januára (TASR) - Nominant ruskej stredopravej strany Občianska iniciatíva Boris Nadeždin v stredu v Moskve odovzdal Ústrednej volebnej komisii (ÚVK) hárky so 105.000 podpismi občanov na podporu svojej kandidatúry v marcových voľbách ruského prezidenta. Informovala o tom agentúra AFP s tým, že ÚVK jeho žiadosť posúdi a do desiatich dní rozhodne, či môže kandidovať.



Nadeždin je v ruskej politike 30 rokov - pôsobil ako komunálny poslanca v Moskve a krátko aj v Štátnej dume.



Nadeždin sa otvorene zasadzuje za ukončenie vojny proti Ukrajine. Dodal, že ak bude zvolený, jeho cieľom bude podpísať s Ukrajinou mierovú zmluvu na rokovaniach "s podporou európskych krajín".



V prípade svojho zvolenia za hlavu štátu prisľúbil návrat ruských vojakov domov, prepustenie politických väzňov a normalizáciu vzťahov so Západom.



"Rusko musí žiť v mieri a slobode," vyhlasuje Nadeždin na stretnutiach s voličmi, keď sa ho pýtali na jeho odkaz Západu ako nádejného kandidáta na prezidenta.



Nadeždinove postoje a výzvy na zastavenie konfliktu na Ukrajine oslovili tisíce ľudí v Rusku, ktorí stáli v radoch, aby svojím podpisom mohli podporiť jeho kandidatúru v prezidentských voľbách.



Podľa ruského volebného zákona musí potenciálny prezidentských kandidát politickej strany, ktorá nie je zastúpená v parlamente, zozbierať 100.000 podpisov občanov, pričom nie viac ako 2500 z jedného subjektu Ruskej federácie.



Hoci Nadeždin minulý týždeň dosiahol hranicu 100.000 podpisov, jeho tím pokračoval v ich zbieraní, aby sa vyhol chybám v dokumentoch a prekročil kvótu stanovenú pre regióny.



Do stredy tak mal Nadeždinov tím viac ako 200.000 podpisov - okrem tých, ktoré boli získané mimo Ruska.



Nadeždin má v zahraničí tisíce podporovateľov. Už minulý týždeň však avizoval, že ÚVK predloží iba podpisy zozbierané v Rusku.



ÚVK nateraz zaregistrovala štyroch prezidentských kandidátov vrátane Putina, ktorý sa uchádza o piate funkčné obdobie.



Hlasovanie v ruských prezidentských voľbách sa bude konať od 15. do 17. marca 2024. Nezávislí pozorovatelia a experti hodnotia voľby v Rusku ako neslobodné a nespravodlivé. Okrem iného aj pre to, že úrady zasahujú do volebného procesu, obmedzujú opozíciu, vytvárajú výhody pre provládnych kandidátov a v niektorých prípadoch dochádza aj k priamemu falšovaniu hlasovania, uviedla RFE/RL.