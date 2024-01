Nadeždinovu prezidentskú kandidatúru vraj podporujú desaťtisíce Rusov

Moskva 23. januára (TASR) - Ruský opozičný politik Boris Nadeždin oznámil, že denne vyzbiera desiatky tisíc podpisov na podporu svojej kandidatúry za prezidenta v marcových voľbách, informovala v utorok agentúra DPA.



"V súčasnosti zhromažďujeme približne 15.000 podpisov denne," uviedol Nadeždin v rozhovore vysielanom na Youtube na kanále Chorodkovskij LIVE.



Fotky a videá zverejnené na sociálnych sieťach podľa DPA ukazovali dlhé rady ľudí vo viacerých mestách, ktorí prišli vyjadriť podporu opozičnému politikovi a protivojnovému aktivistovi kandidovať v prezidentských voľbách.



Ruská Ústredná volebná komisia vyžaduje, aby kandidáti do 25. januára dodali vyše 105.000 podpisov vyzbieraných z viacerých regiónov. Nadeždin má podľa údajov na webovej stránke jeho volebnej kampane vyzbieraných už vyše 100.000. Údajne ho podporili aj Rusi, ktorí z krajiny ušli po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.



Stále však zostáva nejasné, či ho volebná komisia oficiálne zaregistruje ako kandidáta do prezidentských volieb, ktoré sa budú konať 17. marca, respektíve od 15. do 17. marca vzhľadom na možnosť hlasovať tri dni.



DPA píše, že v Petrohrade, Novosibirsku a Obninsku sa objavili správy o zasahovaní do zberu podpisov, v dôsledku čoho polícia nakrátko odviedla viacero ľudí z Nadeždinovej kampane.



Očakáva sa, že ruský prezident Vladimir Putin, ktorý je v krajine pri moci už vyše dve desaťročia - štyrikrát vo funkcii prezidenta a na krátko aj na pozícii predsedu vlády -, si víťazstvom vo voľbách zaistí piate funkčné obdobie.