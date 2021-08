Rusko nadviazalo pracovné kontakty s novou vládou v Afganistane

Moskva/Kábul 16. augusta (TASR) - Rusko nadviazalo pracovné kontakty s predstaviteľmi novej vlády v Afganistane. V pondelok to oznámilo ruské ministerstvo zahraničných vecí, podľa ktorého sa situácia v afganskej metropole Kábul stabilizovala a hnutie Taliban v meste "nastolilo verejný poriadok", informovala agentúra RIA Novosti.



"Ruské veľvyslanectvo v Kábule naďalej funguje v normálnom režime. Boli nadviazané pracovné kontakty s predstaviteľmi novej vlády s cieľom zabezpečenia ochrany ruského zahraničného úradu," píše sa vo vyhlásení ruského rezortu diplomacie.



Ruský veľvyslanec v Afganistane Dmitrij Žirnov sa má v utorok stretnúť s predstaviteľmi Talibanu, s ktorými bude rokovať o zabezpečení ochrany ruskej diplomatickej misie.



Ruský rezort diplomacie okrem toho v pondelok uviedol, že po tom, ako sa Taliban zmocnil kontroly nad metropolou Kábul a veľkou časťou územia Afganistanu, sa situácia v krajine a hlavnom meste stabilizovala.



"Podľa dostupných informácií sa situácia v Kábule a v Afganistane celkovo stabilizovala. Talibovia pristúpili k nastoleniu verejného poriadku a potvrdili, že garantujú bezpečnosť miestnych obyvateľov a zahraničných diplomatických misií," píše sa vo vyhlásení.



Vo vyhlásení sa tiež uvádza, že Rusko pozorne sleduje situáciu v Afganistane po tom, ako "vláda v krajine prešla" do rúk Talibanu v dôsledku "prakticky úplnej absencie odporu zo strany národných ozborojených síl", ktoré k boju pripravovali USA a ich spojenci.



Afganské militantné hnutie Taliban po rýchlej ofenzíve z posledných dní v nedeľu vstúpilo do metropoly Kábul, kde jeho bojovníci obsadili aj prezidentský palác. Afganský prezident Ašraf Ghaní krátko predtým utiekol do Uzbekistanu.



Z Kábulu sa v súčasnosti snažia dostať tisícky ľudí. Mnoho západných štátov tam uzavrelo svoje ambasády a evakuuje svojich občanov i miestnych spolupracovníkov.