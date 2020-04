Nakazených evidujú aj v ruskom Centre prípravy kozmonautov

Moskva 30. apríla (TASR) – Pozitívny test na koronavírus SARS-CoV-2 malo viacero zamestnancov centra prípravy kozmonautov, ktoré sídli neďaleko Moskvy. Informovala o tom tlačová služba CPK, ktorá súčasne uviedla, že nikto z pozitívne testovaných nebol v kontakte s novou posádkou Medzinárodnej vesmírnej stanice.



Tá odštartovala zo Zeme 9. apríla. Tvorí ju dvojica kozmonautov vyslaných do vesmíru ruskou agentúrou Roskosmos - Anatolij Ivanišin a Ivan Vagner -, a americký astronaut Chris Cassidy.



Šéf agentúry Roskosmos Dmitrij Rogozin nedávno na sociálnej sieti Twitteri napísal, že po skončení inkubačnej doby, počas ktorej by sa u novej posádky ISS mala prejaviť nákaza koronavírusom, sa trojica kozmonautov cíti "normálne".



Ivanišin, Vagner a Cassidy boli v karanténe aj viac ako mesiac pred letom do vesmíru.



Jevgenij Bariševskij, riaditeľ Hviezdneho mestečka, kde sídli CPK, medzičasom na sociálnej sieti Instagram napísal, že od 28. apríla v danom obvode evidujú 41 nových prípadov nakazenia novým koronavírusom, pričom v šiestich prípadoch ide o zamestnancov CPK.



Podľa týchto údajov k 27. aprílu registrovali medzi zamestnancami ruského raketového a vesmírneho priemyslu 111 osôb nakazených koronavírusom SARS-CoV-2, z ktorých traja chorobe podľahli.



Pokiaľ ide o celoštátnu bilanciu, za posledných 24 hodín v Rusku pribudlo ďalších 7099 pozitívne testovaných. Federálny krízový štáb vo štvrtok ďalej podľa agentúry Interfax informoval, že celkový počet nakazených sa zvýšil na 106.498. Nákaze podľahlo 1073 ľudí, dodala.