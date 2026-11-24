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Rusko: Nákladná loď Sparta II dorazila do Petrohradu
Drozdenko na platforme Telegram uviedol, že do Petrohradu dorazila loď aj s jej 16-člennou posádkou.
Autor TASR
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Moskva 24. novembra (TASR) - Ruská nákladná loď Sparta II, ktorú v sobotu v medzinárodných vodách Fínskeho zálivu zasiahli drony, dorazila v pondelok do Petrohradu, oznámil gubernátor Leningradskej oblasti Alexander Drozdenko. Upozornila na to agentúra Reuters, píše TASR.
Drozdenko na platforme Telegram uviedol, že do Petrohradu dorazila loď aj s jej 16-člennou posádkou.
Loď Sparta II sa stala terčom dronového útoku v sobotu ráno, v dôsledku čoho na nej vypukol požiar. Posádka bola evakuovaná, najskôr do záchranných člnov a následne na ruskú loď, ktorá sa nachádzala v blízkosti. Podľa Drozdenka nebol nikto zranený.
Pri hasení požiaru pomáhalo celkovo sedem plavidiel - dve ruské, dve estónske a tri fínske. Podľa Reuters išlo o ojedinelý prípad cezhraničnej spolupráce.
Fínska armáda potvrdila, že útok na loď Sparta II pravdepodobne podnikla Ukrajina. Kyjev sa však k incidentu oficiálne nevyjadril.
Drozdenko na platforme Telegram uviedol, že do Petrohradu dorazila loď aj s jej 16-člennou posádkou.
Loď Sparta II sa stala terčom dronového útoku v sobotu ráno, v dôsledku čoho na nej vypukol požiar. Posádka bola evakuovaná, najskôr do záchranných člnov a následne na ruskú loď, ktorá sa nachádzala v blízkosti. Podľa Drozdenka nebol nikto zranený.
Pri hasení požiaru pomáhalo celkovo sedem plavidiel - dve ruské, dve estónske a tri fínske. Podľa Reuters išlo o ojedinelý prípad cezhraničnej spolupráce.
Fínska armáda potvrdila, že útok na loď Sparta II pravdepodobne podnikla Ukrajina. Kyjev sa však k incidentu oficiálne nevyjadril.