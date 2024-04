Námestník ruského ministra obrany zostane vo väzbe najmenej 2 mesiace

Moskva 24. apríla (TASR) - Z korupcie obvinený námestník ruského ministra obrany Timur Ivanov zostane vo väzbe prinajmenšom nasledujúce dva mesiace, a teda do 23. júna. Rozhodol o tom v stredu moskovský súd, píše TASR podľa agentúry AP a stanice Sky News.



Ivanova zadržali v utorok večer. Podľa ruského Vyšetrovacieho výboru (Sledkom) je podozrivý z prijatia úplatku v obzvlášť veľkom rozsahu. Za tento trestný čin mu v prípade usvedčenia hrozí až 15 rokov väzenia. Vyšetrovatelia tvrdia, že sa spolčil s tretími stranami, aby "počas uzatvárania zmlúv a subdodávok" pre ministerstvo prijal úplatok vo forme bližšie nešpecifikovaných služieb.



Na základe rovnakých obvinení bol zatknutý aj Ivanovov známy, identifikovaný ako Sergej Borodin. Aj on zostane vo väzbe prinajmenšom do 23. júna.



Ivanov pôsobil ako námestník ruského ministra obrany od novembra 2016 a mal na starosti výstavbu vojenských zariadení. Figuruje aj na sankčnom zozname Európskej únie.



Korupčnou činnosťou Ivanova sa zaoberal tiež Fond boja s korupciou (FBK), ktorý založil zosnulý líder ruskej opozície Alexej Navaľnyj. FBK v správe z roku 2022 uviedol, že námestník dohliadal a profitoval zo stavebných projektov v ukrajinskom Mariupole, ktorý ruské sily dobyli v roku 2022. Fond tiež zistil, že Ivanov sa rozviedol so svojou manželkou, aby jej umožnil obísť sankcie EÚ.



Ruské nezávislé médiá informovali, že obvinenia z úplatkárstva majú zakryť závažnejšie trestné činy a vyhnúť sa verejnému škandálu. Odvolávali sa pritom na dva nemenované zdroje blízke ruskej Federálnej bezpečnostnej službe (FSB).



Hovorca Kremľa Dimitrij Peskov v stredu tieto tvrdenia poprel a označil za špekulácie. Obdobne sa vyjadril aj Ivanovov právny zástupca.