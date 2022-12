Rusko: Námorné cvičenia s Čínou sú odpoveďou na agresívnu politiku USA

Moskva 22. decembra (TASR) - Spoločné námorné cvičenia Ruska a Číny sú reakciu na čoraz agresívnejšie správanie americkej armády v ázijsko-tichomorskom regióne, uviedol vo štvrtok náčelník generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valerij Gerasimov. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"Táto spolupráca je prirodzenou reakciou na agresívne budovanie vojenského potenciálu USA v regióne... Cvičenia, ktoré vedieme, sú prísne v súlade s medzinárodným právom," povedal Gerasimov.



Rusko nedávno oznámilo, že od 21. do 27. decembra sa niekoľko jeho vojenských lodí zapojí do spoločných vojenských manévrov pri čínskom pobreží. Ich cieľom je posilniť vojenskú spoluprácu medzi Moskvou a Pekingom.



"Účelom týchto cvičení je zvýšiť bojovú pripravenosť síl oboch krajín a schopnosť odolávať novým výzvam a hrozbám," vysvetlil náčelník ruského generálneho štábu.



Čína a Rusko v poslednom čase zintenzívnili spoločné vojenské cvičenia navzdory desaťročiam vzájomnej nedôvery a považujú ich už za súčasť zosúlaďovania svojej zahraničnej politiky, napísal britský denník The Guardian. Niekoľko týždňov pred začiatkom ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu deklaroval Peking "neobmedzené" priateľstvo s Ruskom.