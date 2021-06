Rusko nariadilo povinné očkovanie zamestnancov v ďalších oblastiach

Ruská vakcína Sputnik V, archívna snímka. Foto: TASR Milan Kapusta

Moskva 18. júna (TASR) - Predstavitelia vo viacerých oblastiach Ruska vo štvrtok oznámili, že plánujú zaviesť povinné očkovanie zamestnancov proti ochoreniu COVID-19 vo firmách, prevádzkach a službách, pretože počty prípadov nákazy stúpajú. V predchádzajúci deň už zaviedla takéto opatrenie metropola Moskva. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.Na ostrove Sachalin na Ďalekom východe musia zamestnávatelia zaistiť, aby bolo do septembra zaočkovaných 60 percent ich pracovníkov, oznámila oblastná šéfka úradu na ochranu spotrebiteľov Rospotrebnadzor Oľga Funtusovová.Nariadenie sa týka zamestnancov v školstve a oblasti zdravotnej starostlivosti, v salónoch krásy, fitness centrách a verejnej doprave, dodala podľa ruskej tlačovej agentúry Interfax Funtusovová.V Rusku aj pol roka od začiatku hromadného očkovania mnoho ľudí váha so zaočkovaním niektorou z vakcín ruskej výroby.Hlavný hygienik Moskvy už v stredu nariadil množstvu podnikov, aby dali zaočkovať najmenej 60 percent svojich zamestnancov, pretože počty infikovaných koronavírusom stúpajú.Podobnú povinnosť ohlásila aj širšia Moskovská oblasť a tiež Kemerovská oblasť na Sibíri.Kritici argumentujú, že na túto povinnosť nie je právny základ. Tvrdia, že firmy pravdepodobne podniknú, aby donútili zamestnancov splniť toto nariadenie, lebo inak im môžu hroziť pokuty a tresty. Pre spravodajský portál Meduza kritický voči ruskej vláde to povedal jeden z právnikov.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vyhlásil, že opatrenia prijaté oblastnými úradmi sú, ale zopakoval, že celoplošné povinné očkovanie v Rusku sa neplánuje.