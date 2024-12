Rusko nariadilo zatvorenie poľského generálneho konzulátu v Petrohrade

Moskva 5. decembra (TASR) - Rusko vo štvrtok oznámilo, že sa rozhodlo zatvoriť poľský generálny konzulát v Petrohrade. Varšava reagovala vyhlásením, že tento krok očakávala vzhľadom na jej nedávne rozhodnutie o zatvorení ruského generálneho konzulátu v Poznani. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a PAP.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí vyhlásilo troch poľských diplomatov z konzulátu za "nežiaduce osoby" a z Ruska budú musieť odísť. "Poľskej strane bolo zdôraznené, že Moskva prijala a bude naďalej prijímať tvrdé odvetné opatrenia proti akýmkoľvek nepriateľským krokom voči Rusku," uviedlo ministerstvo.



"Toto ruské rozhodnutie prijímame s dôstojnou ľahostajnosťou, pretože sme ho očakávali," reagoval poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski. Momentálne sa zúčastňuje na zasadnutí Ministerskej rady Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) na Malte.



Rusko podľa neho nemá právo na takéto protiopatrenia. Zatvorenie ruského konzulátu v Poznani bolo spôsobené sabotážnymi aktivitami Ruska, aké naopak poľskí predstavitelia v Rusku nepáchajú, povedal. "My v Rusku nevykonávame podpaľačstvo ani sabotáž. Každý však vie, aké je Rusko, takže to nie je nečakaná akcia," povedal minister. Dodal, že sabotáže Ruska si zatiaľ len "šťastnou náhodou" nevyžiadali obete.



Sikorski avizoval, že ak Rusko s takýmito aktivitami neprestane, mohla by Varšava zatvoriť aj zvyšné ruské konzuláty na svojom území. TASR pripomína, že Rusko má konzuláty ešte v Gdansku a Krakove.



Sikorski okrem toho povedal, že Rusku by malo byť pre inváziu na Ukrajinu pozastavené členstvo v OBSE. "Rusko ničí Ukrajinu, ale ničí aj budúcnosť svojej krajiny. Kým neukončí túto brutálnu vojnu, jeho členstvo v OBSE by malo byť pozastavené," povedal podľa agentúry AFP šéf poľskej diplomacie.



Po príchode na zasadnutie OBSE na Malte vyhlásil, že Lavrov prišiel na OBSE "klamať" o ruskej invázii na Ukrajinu. Spolu s ďalšími diplomatmi z Česka a pobaltských štátov preto bojkotoval prejav Lavrova. Medzi tými, ktorí v sále zostali, bol aj americký minister zahraničných vecí Antony Blinken.