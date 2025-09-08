Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rusko narušilo estónsky vzdušný priestor, Tallinn predvolal diplomata

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ruský viacúčelový vrtuľník Mi-8 narušil estónsky vzdušný priestor v nedeľu v oblasti blízko ostrova Vaindloo vo Fínskom zálive v Baltskom mori.

Autor TASR
Tallinn 8. septembra (TASR) - Estónske ministerstvo zahraničia v pondelok uviedlo, že si nechalo predvolať vedúceho ruskej diplomatickej misie na vyjasnenie incidentu, pri ktorom ruská helikoptéra narušila estónsky vzdušný priestor. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Ruský viacúčelový vrtuľník Mi-8 narušil estónsky vzdušný priestor v nedeľu v oblasti blízko ostrova Vaindloo vo Fínskom zálive v Baltskom mori. Estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna to nazval „ďalším vážnym a poľutovaniahodným incidentom“.

Podľa Tsahknu ide o tretí podobný incident tento rok. Estónske ozbrojené sily informovali, že vrtuľník vletel bez povolenia do estónskeho vzdušného priestoru na približne štyri minúty bez toho, aby nadviazal kontakt s tamojšími leteckými dispečermi. Helikoptéra navyše nemala letový plán a mala vypnutý transpondér, zariadenie pre komunikáciu s radarom riadenia letovej prevádzky a vysielanie identifikačných údajov. Podobné incidenty sa stali už 13. mája a 22. júna.
