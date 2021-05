Rusko: Naryškin odmietol zodpovednosť za útok na IT spoločnosť

Moskva/Londýn 18. mája (TASR) - Ruská Služba zahraničnej rozviedky (SVR) sa nezúčastnila na hekerskom útoku na americkú IT spoločnosť SolarWinds, vyhlásil v rozhovore pre britskú spravodajskú stanicu BBC riaditeľ SVR Sergej Naryškin.



V rozhovore pripomenul, že z utajovaných dokumentov, ktoré predtým zverejnil americký whistleblower a bývalý spolupracovník Národnej bezpečnostnej agentúry Edward Snowden, vyplýva, že tajné služby USA a Británie predtým zvykli "zámerne vkladať chyby do komerčných (počítačových) programov".



Na margo útoku proti spoločnosti SolarWinds Naryškin vyhlásil, že bol "polichotený", že takýto "sofistikovaný (hekerský) útok" sa v USA a Británii pripisuje práve ruskej SVR.



Dodal však, že nemá "vo zvyku privlastňovať si cudzie úspechy a vydávať ich za vlastné". Súčasne ubezpečil, že tým nechce povedať, že hekerský útok na SolarWinds "uskutočnila niektorá" z amerických tajných služieb. Upozornil však na skutočnosť, že "taktika je podobná".



Na otázku, či je hekerská skupina známa ako Cosy Bear, APT 29 alebo The Dukes skutočne spojená s tajnou službou SVR, jej šéf odpovedal, že "všetky tieto príbehy súvisiace s kybernetickými útokmi, otravou, hekerstvom, zasahovaním do volieb, ktoré sa pripisujú Ruskej federácii, sú natoľko nemiestne - a občas až úbohé -, že v rozhovore medzi dvoma slušnými a vzdelanými ľuďmi sa ani nepatrí ich komentovať". "Je to ako zlá detektívka," vyhlásil Naryškin.



Zdôraznil, že "Rusko nemá nič spoločné s obvineniami, ktoré sú prezentované na verejnosti" a týkajú sa podobných obvinení.



Naryškin sa v rozhovore pre BBC vyjadroval k správam, ktoré sa v amerických médiách objavili vlani v decembri. Uvádza sa v nich, že hekeri prepojení na niektorú zo zahraničných vlád napadli počítačové systémy ministerstva financií USA, ministerstva pre vnútornú bezpečnosť, Národného úradu pre telekomunikácie a informácie amerického ministerstva obchodu (NTIA) a Pentagónu a ďalších inštitúcií. Viacero vládnych úradníkov v USA vtedy vyslovilo podozrenie, že za týmito kybernetickými útokmi je pravdepodobne hekerská skupina APT29 alebo Cosy Bear, ktorá je údajne spojená s ruskými tajnými službami.



Neskôr vyšlo najavo, že cieľom počítačového útoku bola IT spoločnosť SolarWinds z Austinu v štáte Texas. Hekeri použili pri útoku aktualizácie, ktoré spoločnosť vydala pre svoj softvér Orion od marca do júna minulého roku.



Naryškin v rozhovore pre BBC uviedol, že nadviazal písomný styk s riaditeľom britskej tajnej služby MI6 Richardom Mooreom, pričom súčasne vyjadril nádej v ich skoré osobné stretnutie.