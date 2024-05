Reuters: Rusko nasadilo do prevádzky medzikontinentálne strely Bulava

Moskva 14. mája (TASR) - Rusko nasadilo do prevádzky medzikontinentálne balistické strely Bulava, informuje TASR podľa agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na vyjadrenia na výrobcu týchto zbraní pre ruské médiá.



Ruská tlačová agentúra TASS citovala vyjadrenie hlavného projektanta tejto strely. Nasadenie Bulavy do ruského zbrojného arzenálu bolo podľa tohto tvorcu ohlásené výnosom ešte 7. mája.



Rusko vlani v novembri oznámilo, že úspešne otestovalo raketu Bulava, ktorá je schopná niesť jadrové hlavice. Strelu odpálila jadrová ponorka Cár Alexander III. Nezisková organizácia Federácia amerických vedcov (FAS) oznámila uvádza, že táto raketa môže niesť až šesť jadrových hlavíc.



Ruský prezident Vladimir Putin v marci uviedol, že Rusko je pripravené použiť jadrové zbrane v prípade ohrozenia svojej štátnosti, zvrchovanosti či nezávislosti. Vyjadril tiež presvedčenie, že USA sa zdržia konania, ktoré by podľa neho mohlo spustiť jadrový konflikt.



Strelu Bulava vyvinuli na základe programu, ktorý bol spustený v 90. rokoch minulého storočia, pripomína Reuters. Tieto strely sú odpaľované z ruských ponoriek triedy Borej.