Rusko nasadilo v Sýrii v rámci manévrov ďalšie bombardéry a stíhačky

Damask 15. februára (TASR) - Ruská armáda nasadila v utorok na svoju leteckú základňu v Sýrii ďalšie strategické bombardéry dlhého dosahu a stíhačky nesúce najnovšie nadzvukové zbrane. Rusko tak spravilo v súvislosti s rozsiahlymi vojenskými cvičeniami, ktoré plánuje v tomto regióne uskutočniť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Ruský minister obrany Sergej Šojgu v utorok dorazil do Sýrie, aby dohliadal na námorné manévre, v rámci ktorých dôjde k najrozsiahlejšiemu nasedeniu ruského námorníctva v oblasti Stredozemného mora od čias studenej vojny, píše AP.



Šojgu sa v utorok stretol so sýrskym prezidentom Bašárom Asadom, ktorého informoval o plánovaných ruských vojenských cvičeniach, a rokoval s ním o ďalších plánoch týkajúcich sa vojensko-technickej spolupráce.



Podľa ruského ministerstva obrany sa na námorných manévroch vo východnej oblasti Stredozemného mora zúčastní 15 vojenských plavidiel a 30 lietadiel. V rámci týchto cvičení dorazili na ruskú vojenskú základňu Humajmím, ktorá sa nachádza v sýrskej provincii Lázikíja, ruské strategické bombardéry Tu-22M3 a stíhačky MiG-31 nesúce najnovšie hypersonické strely Kinžal.



Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že armáda bude v rámci týchto manévrov precvičovať akcie spojené s "ochranou národných záujmov" a "odrazením vojenskej hrozby mierenej proti Ruskej federácii". Podľa Šojgua by mala armáda nacvičovať aj cielenie na nepriateľské lode.



Tieto rozsiahle vojenské cvičenia a nasadenie ďalších vojenských lietadiel v Sýrii podľa AP demonštrujú posilňovanie ruskej vojenskej opory v regióne v čase krízy medzi Ruskom a Západom týkajúcej sa Ukrajiny.



Letecká základňa Humajmím je hlavnou vojenskou základňou Ruska v Sýrii, v ktorej ruské vojenské operácie prebiehajú od roku 2015. Práve táto ruská vojenská zaangažovanosť pomohla vláde prezidenta Asada znovu získať kontrolu nad väčšinou územia Sýrie zdevastovanej občianskou vojnou, píše AP. Rusko má okrem toho v Sýrii pod kontrolou aj námornú základňu v meste Tartús na pobreží Stredozemného mora.