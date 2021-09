V Rusku našli stratené lietadlo An-26, zrútilo sa v horách

Moskva 23. septembra (TASR) - Záchranári našli vo štvrtok v horách prírodnej rezervácie úlomky lietadla typu Antonov An-26, ktoré sa v stredu stratilo z radarov na ruskom Ďalekom východe v Chabarovskom kraji. Osud 6-člennej posádky je zatiaľ neznámy, predpokladá sa však, že členovia posádky zahynuli. Informovala agentúra RIA Novosti s odvalím sa na ruské ministerstvo pre výnimočné situácie.



"O 11.30 h (miestneho času) 23. septembra počas leteckého prehľadávania vrtuľník Mi-8 chabarovského letecko-záchranného centra ministerstva pre výnimočné situácie objavil úlomky, ktoré zrejme pochádzajú z lietadla An-26 v okolí hory Chrebtovo. Hora je vysoká vyše 900 metrov. Osud posádky je neznámy," uviedlo ministerstvo.



Ministerstvo neskôr uviedlo, že lietadlo havarovalo na ťažko dostupnom mieste, kde nie je možné pristáť a ani tam lietadlom dopraviť záchranárov. Záchranná skupina preto na miesto incidentu stále nedorazila, a to aj napriek tomu, že úlomky stroja našli už pred niekoľkými hodinami.



"Pracovníci na miesto idú už niekoľko hodín a cesta na miesto havárie im potrvá aj za najlepších podmienok ešte najmenej tri hodiny. V (záchrannej) skupine sa nachádza viac ako 40 ľudí," uviedol nemenovaný zdroj.



Jeden zo zdrojov tlačovej agentúry RIA Novosti uviedol, že nie je možné jednoznačne určiť, či všetci členovia posádky zahynuli. Jednoznačnú odpoveď na to, čo sa stalo s posádkou, bude možné dať, až keď miesto havárie preskúmajú odborníci.



"Predbežne možno predpokladať, že všetci zahynuli, no potvrdiť to nemôžeme," uviedol nemenovaný zdroj.



Lietadlo An-26 zmizlo z radarov v stredu 22. septembra vo vzdialenosti asi 38 kilometrov od letiska v meste Chabarovsk. Išlo o technický let a na jeho palube sa nachádzalo šesť ľudí. Podľa zdrojov agentúry RIA Novosti bolo zrejme príčinou havárie nepriaznivé počasie.