Navaľného nadácia dostala od súdov pokuty vo výške 600.000 rubľov

Moskva 28. júla (TASR) - Ruské súdy v utorok vyniesli rozsudky v dvoch kauzách, ktoré sa týkajú protikorupčnej nadácie založenej opozičným politikom Alexejom Navaľným. Informovala o tom rozhlasová stanica Echo Moskvy.



Pokutu 100.000 rubľov (1178 eur) súd v Moskve vyrubil prezidentovi nadácie Fond boja proti korupcii (FBK) Ivanovi Ždanovovi, ktorý odmietol vykonať rozsudok súdu a neodstránil z portálu YouTube dokument o bývalom premiérovi Dmitrijovi Medvedevovi a jeho majetku vo forme luxusných nehnuteľností.



Snímka nazvaná "On pre vás nie je žiadny Dimon" má na internete od roku 2017 viac ako 35 miliónov pozretí.



Ždanov, jeden z Navaľného najbližších spolupracovníkov, sa vyjadril, že čakal prísnejší verdikt, uviedla agentúra AFP.



Za horšie ako pokutu však Ždanov považuje fakt, že súd jeho konanie posudzoval ako trestný čin.



"Ale ak má niekto potrebuje vzniesť obvinenie za náš film na YouTube, za našu najlepšiu investigatívu o korupcii (...), nech je tak," vyhlásil Ždanov.



Iný súd v Moskve v ďalšej kauze rozhodol, že FBK porušil zákon o tzv. zahraničných agentoch - ide o zákon, na základe ktorého boli od roku 2012 v Rusku perzekvované mnohé mimovládne organizácie.



Rusko vlani rozhodlo, že FBK, ktorý sa venuje odhaľovaniu prípadov korupcie v Rusku, najmä v radoch politickej elity, spĺňa podmienky pre zaradenie do zoznamu zahraničných agentov, keďže svoje politické aktivity údajne financuje aj za pomoci peňazí zo zahraničia. Úrady vtedy súčasne nariadili, že FBK musí vo všetkých svojich zverejňovaných materiáloch uvádzať, že je zahraničným agentom.



Nadácia FBK v reakcii na to tvrdila, že nevyžiadané dary zo zahraničia okamžite vrátila a samotné ich darovanie označila za provokáciu.



Od zaradenia do zoznamu tzv. zahraničných agentov bola FBK potrestaná mnohými pokutami, pričom tie v utorok vyrubené dosiahli celkovú sumu 600.000 rubľov (vyše 7000 eur).



Navaľnyj má po celom Rusku sieť svojich podporovateľov, ktorí napr. vlani často zažívali zadržanie políciou, inokedy zasa súdy na podnet vyšetrovateľov nariadili zmrazenie ich bankových účtov.