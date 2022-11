Navaľného premiestnili zo samotky do malej cely pre jedného

Moskva 18. novembra (TASR) - Odsúdeného ruského opozičného politika a kritika Kremľa Alexeja Navaľného premiestnili do úzkej cely pre jedného, ktorá vyzerá ako samotka, hoci ňou oficiálne nie je. Samotný Navaľnyj to vo štvrtok oznámil na svojich účtoch na sociálnych sieťach, informuje agentúra AP.



Navaľného naposledy poslali na samotku 1. novembra. Zostať tam však podľa predpisov mohol len 15 dní, ako uvádza vo svojom príspevku na Instagrame. Teraz ho premiestnili do inej cely, ktorá je podľa jeho slov úzka a v podstate rovnaká ako samotka, s výnimkou toho, že v nej môže mať nie len jednu ale až dve knihy a má tiež povolené obmedzene využívať tzv. väzenský kiosk.



Navaľnyj si odpykáva trest odňatia slobody vo väznici s prísnym režimom vo Vladimirskej oblasti. Zatknutý bol v januári 2021 ihneď po svojom návrate z Nemecka, kde sa päť mesiacov zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou. Z pokusu o svoje otrávenie Navyľnyj viní Kremeľ, ktorý toto obvinenie popiera.



Po návrate z Nemecka bol dnes 46-ročný Navaľnyj najskôr odsúdený na 2,5 roka väzenia za porušenie pravidiel podmienečného trestu vyneseného za údajnú spreneveru. Začiatkom tohto roka dostal ďalších deväť rokov väzenia za podvody a pohŕdanie súdom, čo považuje za politicky motivovaný trest.