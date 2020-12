Navaľného telefonát s podozrivým agentom je provokácia, tvrdí FSB

Na snímke pohľad na nemocnicu Charité, vpravo budova Ríšskeho snemu 25. augusta 2020 v Berlíne. Americký veľvyslanec v Moskve John Sullivan vyzval v utorok Rusko, aby okamžite začalo vyšetrovanie údajnej otravy dlhoročného kritika Kremľa Alexeja Navaľného, ktorý je momentálne hospitalizovaný v berlínskej nemocnici Charité. Navaľnyj, ktorý je v umelom spánku, je od soboty v starostlivosti lekárov berlínskej nemocnice Charité. Do hlavného mesta Nemecka ho previezli letecky z nemocnice v sibírskom meste Omsk. Tam ho totiž hospitalizovali minulý štvrtok po núdzovom pristátí lietadla po tom, ako mu prišlo zle počas letu zo sibírskeho Tomska do Moskvy. Navaľnyj neskôr stratil vedomie. Foto: TASR/DPA

Na snímke z videa na svojom instagramovom konte ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj kráča po schodoch v berlínskej nemocnici Charité, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Moskva 22. decembra (TASR) - Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) v pondelok označila telefonát kritika Kremľa Alexeja Navaľného s podozrivým agentom FSB, počas ktorého sa rozprávajú o otrave tohto opozičného lídra, za "provokáciu" uskutočnenú za pomoci zahraničných bezpečnostných služieb. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.FSB v správe zaslanej ruským tlačovým agentúram opisuje telefonátNavaľnému za. V správe sa tiež uvádza, že telefonický rozhovor by nebol možný bezFSB dodala, že video s Navaľným pri telefonáte jeNavaľnyj v pondelok oznámil, že trikom dosiahol u agenta ruskej kontrarozviedky FSB priznanie, že sa ho táto spravodajská služba pokúsila v lete zabiť a jed umiestnila do jeho spodkov.Navaľnyj v príspevku na svojom blogu napísal, že zatelefonoval mužovi menom Konstantin Kudriavcev a predstavil sa mu ako odborník na chemické zbrane z FSB.uviedol Navaľnyj na Twitteri.Navaľnyj zamaskoval svoje telefónne číslo a predstavil sa ako asistent šéfa Rady bezpečnosti Ruskej federácie Nikolaja Patruševa. A vysvetlil, že potrebuje do oficiálnej správy informácie o akcii okolo otravy.Neposkytol žiadny dôkaz svojich tvrdení a dodal, že analýza hlasuKudriavcev.Okrem príspevku na blogu Navaľnyj (44) zverejnil aj zvukovú nahrávku a prepis telefonátu. Pridal tiež spomínané video z telefonického rozhovoru.Na zvukovej nahrávke je hlas najprv váhavý a opatrný, ale nakoniec porozpráva celý priebeh operácie a vysvetľuje, prečo sa Navaľnému podarilo útok prežiť.Opozičnému lídrovi prišlo v auguste mimoriadne zle počas letu zo Sibíri do Moskvy, lietadlo preto núdzovo pristálo v meste Omsk, kde Navaľného hospitalizovali. Odtiaľ ho v špeciálnom lietadle previezli do Berlína na liečbu.V spoločnej správe viacerých médií pod vedením investigatívnej webovej stránky Bellingcat, zverejnenej minulý týždeň, boli uvedené mená a fotografie odborníkov na chemické zbrane z FSB, ktorí Navaľného sledovali celé roky.Navaľnyj v pondelok v odkaze na svojom blogu napísal, že minulý týždeň zatelefonoval bezpečnostným agentom identifikovaným v správe. Dodal, že takmer všetci mu zložili, okrem muža, ktorým bol podľa aktivistových slov Kudriavcev.Počas telefonátu Kudriavcev povedal, že jeho špeciálna skupina nečakala, že pilot lietadla núdzovo pristane v Omsku. Dodal, že keby let pokračoval, Navaľnyj by neprežil.Agent ďalej uviedol, že útočník dal jed na vnútornú stranu jedných z Navaľného spodkov.Odborníci z viacerých západných krajín dospeli k záveru, že kritik Kremľa bol otrávený nervovoparalytickou látkou novičok z éry Sovietskeho zväzu.