Navaľného tím rozpúšťa jeho štáby v regiónoch, niektoré možno zaniknú

Moskva 29. apríla (TASR) – Štáby, ktoré v regiónoch Ruska založil väznený opozičný politik Alexej Navaľnyj, vo svojej doterajšej podobe končia. Na kanáli na internetovej platforme YouTube to vo štvrtok oznámil Navaľného spolupracovník Leonid Volkov.



Podľa spravodajského portálu RBK Volkov vysvetlil, že ide o reakciu na rozhodnutie prokuratúry, ktorá pozastavila činnosť siete regionálnych štábov. Pre štáby to je „smrtiaci úder".



Spresnil, že ak by Navaľného štáby pokračovali vo svojej činnosti, jeho zamestnancom alebo sympatizantom by okamžite hrozilo stíhanie pre podozrenie z extrémizmu a trestnoprávne dôsledky. Nepomôže ani rebranding, lebo „by to boli odborníci z Vyšetrovacieho výboru (Sledkom - ruská obdoba amerického FBI), ktorí by rozhodovali, či ide o novú organizáciu alebo nie".



Vybudovanie siete regionálnych štábov trvalo podľa Volkova štyri roky. Pôvodne boli vytvorené na podporu účasti Navaľného na kampani pred prezidentskými voľbami, v ktorým ho však napokon ani nezaregistrovali ako kandidáta. Neskôr sa štáby v regiónoch zaoberali aj miestnou agendou, najmä podozreniami z korupcie alebo nedbanlivosti štátnych úradníkov.



Volkov dodal, že niektorí aktivisti v Navaľného štáboch sa medzičasom vypracovali na vplyvných regionálnych lídrov a boli zvolení za poslancov zastupiteľstiev.



Na margo ďalšieho fungovania štábov Volkov uviedol, že ústredie ich ponecháva samých na seba a už ich nebude financovať. Zároveň vyjadril presvedčenie, že napriek tomu zvládnu svoje úlohy. „Najsilnejší prežijú a stanú sa ešte silnejšími," uviedol Volkov.



Činnosť Navaľného štábov v regiónoch bola pozastavená 26. apríla na podnet moskovskej prokuratúry, ktorá po previerke dospela k záveru, že vykonávajú extrémistickú činnosť. Štábom Navaľného i dvom nadáciám, ktoré založil na boj proti korupcii, hrozí, že ich súd úplne zakáže.



V prípade, že tak súd rozhodne, nadácie Fond boja proti korupcii (FBK) a Fond na ochranu práv občanov (FZPG) budú postavené na roveň džihádistickým organizáciám Islamský štát a al-Káida, ktorých činnosť je v Rusku je zakázaná. Na základe rozhodnutia ruského ministerstva spravodlivosti boli už FBK i FZPG zaradené na zoznam tzv. zahraničných agentov.



Označenie zahraničný agent udeľujú ruské úrady na základe zákona z roku 2012, podľa ktorého sa používa pri každej mimovládnej organizácii prijímajúcej peniaze zo zahraničia. V roku 2017 sa platnosť zákona rozšírila aj na médiá.