Navaľného začali vyšetrovať za finančné podvody

Moskva 29. decembra (TASR) – Ruské úrady začali vyšetrovať podozrenia z finančných podvodov, ktorých sa mal údajne dopustiť opozičný líder Alexej Navaľnyj. Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom) tvrdí, že Navaľnyj mal spreneveriť stovky miliónov rubľov, ktoré dostali darom s ním spojené organizácie, informovala agentúra AFP.



Protikorupčný aktivista a kritik Kremľa podľa Sledkomu spreneveril na súkromné účely viac ako 356 miliónov rubľov (3,9 milióna eur), ktoré mu venovali jeho podporovatelia.



Vyšetrovatelia preverujú podozrenia, podľa ktorých mal tieto peniaze Navaľnyj použiť na akumuláciu osobného majetku a materiálnych statkov a na uhrádzanie svojich výdavkov (vrátane dovoleniek v zahraničí), uvádza sa vo vyhlásení Sledkomu; tým došlo ku krádeži darovaných finančných príspevkov.



Navaľného reakcia na oznámenie o začatí vyšetrovania nebola bezprostredne známa. Predchádzajúce vyšetrovania, trestné stíhania a súdne kauzy týkajúce sa svojej osoby však označoval za vykonštruované a politicky motivované.



Najvýraznejší súčasný kritik prezidenta Vladimira Putina sa v súčasnosti zotavuje v Nemecku z následkov augustovej otravy nervovoparalytickou látkou novičok. Samotný Navaľnyj tvrdí, že za pokusom o jeho otrávenie stál Kremeľ, ktorý to však popiera. Navaľnyj má podľa vlastných slov dôkazy, že za jeho otrávením stáli agenti ruskej Federálnej bezpečnostnej služby.



Navaľnému prišlo nevoľno a upadol do kómy, keď 20. augusta cestoval lietadlom z Tomska do Moskvy. O dva dni povolili lekári Navaľného prevoz do Nemecka, kde sa liečil v berlínskej klinike Charité. Z nemocnice ho prepustili 23. septembra.



Testy vykonané v laboratóriách určených Organizáciou pre zákaz chemických zbraní potvrdili, že jedom použitým v prípade otravy Navaľného bola nervovoparalytická látka zo skupiny novičok.