Rusko: Navaľnyj je desiaty raz v trestnej cele a je zrejme chorý

Moskva/Praha 9. januára (TASR) — Ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj je od 31. decembra opäť v trestnej cele. Tentoraz správa väznice vo Vladimirskej oblasti považovala za priestupok to, že Navaľnyj si umyl tvár o 05.24 h, pričom podľa denného režimu by sa väzni majú umývať presne o 06.00 h. V trestnej cele bude Navaľnyj 15 dní. Ide o jeho v poradí už desiaty takýto trest, informuje TASR na základe pondelňajšej správy rozhlasovej stanice Rádio Sloboda (RFE/RL).



Správa o tom bola zverejnená 9. januára v mene Navaľného na jeho účtoch na sociálnych sieťach. "Takže moje plány na elegantnú oslavu Nového roka, na ktorú som mal pripravený balíček zemiakových lupienkov a konzervu sardiniek, padli," napísal Navaľnyj. Podľa svojich slov novoročnú noc prespal.



V trestnej cele je s Navaľným stále väzeň, o ktorého problémoch s osobnou hygienou politik už písal. Tentoraz informoval, že jeho spoluväzňa prepustili z trestnej cely 3. januára, ale na druhý deň ho priviedli späť.



Podľa Navaľného je pozoruhodné, že keď jeho spoluväzňa prepustia z trestnej cely, nikdy nejde do "klasickej cely", ako iní väzni, ale dozorcovia ho vyhlásia za chorého a presunú do nemocničnej časti. Tá je momentálne plná pacientov s chrípkou, keďže vo väzení je epidémia, dodal Navaľnyj, pričom podotkol: "Zdá sa, že ho používajú ako bakteriologická zbraň".



Navaľného právnik Vadim Kobzev v pondelok na Twitteri napísal, že podľa jeho informácií jeho klient v trestnej cele ochorel, má horúčku a kašeľ.



"Snažíme sa doručiť mu lieky," napísal Kobzev s tým, že Navaľnému priviezol lieky podľa zoznamu spísaného väznicou, kde ich však napokon odmietli prevziať.



Naposledy Navaľnyj predtým opustil trestnú celu 25. decembra. Strávil v nej 12 dní.