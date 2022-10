Rusko: Navaľnyj je opäť na samotke, odmietol umývať plot

Moskva 11. októbra (TASR) - Odsúdeného ruského opozičného politika a kritika Kremľa Alexeja Navaľného už šiesty raz po sebe poslali na samotku, tentoraz na 14 dní. Prostredníctvom svojich spolupracovníkov to Navaľnyj oznámil v utorok na platforme Telegram. Dôvodom pre udelenie najnovšieho trestu bolo, že odmietol umývať plot.



Navaľnyj deklaroval, že by nemal nič proti maľovaniu plota – cítil by sa "ako Tom Sawyer" z románu Marka Twaina a bola by to zábava. "Ale umývať plot je podľa mňa úplný nezmysel," napísal.



Dodal, že je v cele, "na svojich šiestich štvorcových metroch", kde má cez deň k dispozícii stolček. So sebou si mohol vziať len hrnček a knihu.



"Už som si zvykol. Nechápem ľudí, ktorí potrebujú na plnohodnotný život ešte nejaké iné predmety," uzavrel Navaľnyj, ktorého tím na sociálnych sieťach upozornil, že od polovice augusta je takmer stále na samotke.



Prvýkrát bol na samotke za porušenie pravidiel nosenia uniformy, keď si v dielni rozopínal vrchný gombík na väzenskom kabátci, ktorý mu bol malý. Ďalší trest dostal za porušenie pravidiel eskortovania, keď šiel po chodbe bez toho, aby mal ruky za chrbtom. Samotkou ho potrestali aj za to, že sa "nesprávne predstavil".



Navaľnyj si odpykáva 11,5-ročný trest za porušenie podmienok podmienečného trestu, finančný podvod a pohŕdanie súdom. Nachádza sa v trestaneckej kolónii č. 6 vo Vladimirskej oblasti ležiacej v strede európskej časti Ruska, zhruba 200 kilometrov východne od Moskvy.



Šéf Navaľného štábu Leonid Volkov nedávno v rozhovore pre agentúru Reuters povedal, že politikovo zdravie je ohrozené zhoršujúcimi sa životnými podmienkami vo väzení.



Navaľnyj sa v Nemecku v auguste 2020 vyliečil z otravy novičkom, z ktorej viní Kremeľ, avšak neskôr sa rozhodol vrátiť do Ruska, kde ho zadržali.