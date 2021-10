Navaľnyj zagratuloval laureátovi Nobelovej ceny za mier Muratovovi

Moskva 12. októbra (TASR) – Väznený ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj pogratuloval v pondelok prostredníctvom sociálnej siete Twitter redaktorovi ruských novín Novaja gazeta Dmitrijovi Muratovovi, jednému z dvoch novinárov, ktorí v piatok získali Nobelovu cenu mieru za rok 2021. Informovala o tom agentúra DPA.



„Úprimne blahoželám Dmitrijovi Muratovovi k zisku Nobelovej ceny za mier. Je to zaslúžená odmena, ktorá mu bola udelená vo veľmi symbolický dátum," uviedol Navaľnyj.



Vo štvrtok 7. októbra totiž ubehlo presne 15 rokov od vraždy ruskej opozičnej novinárky Anny Politkovskej, ktorá pred smrťou pôsobila v denníku Novaja gazeta. Od založenia týchto nezávislých novín bolo zavraždených až šesť ich novinárov. „To to nám pripomína, akú vysokú cenu musia zaplatiť tí, ktorí odmietajú slúžiť mocným," doplnil.



Ruský opozičný politik zagratuloval aj druhej laureátke tohtoročnej Nobelovej ceny za mier, filipínskej žurnalistke Marii Ressovej. Spoločne s Muratovom bola ocenená za „svoje úsilie o ochranu slobody prejavu, ktorá je nevyhnutným predpokladom pre demokraciu a trvalý mier". Podľa Navaľného sú „Rusko a Filipíny veľmi odlišné krajiny, ale ich orgány sú si veľmi podobné, najmä v nekonečných klamstvách a nenávisti voči tým, ktorí tieto lži odhaľujú".



Spoluzakladateľ ruských nezávislých novín Novaja gazeta Muratov vyhlásil, že by toto ocenenie dal práve Navaľnému.



„Hlasoval by som za osobu, na ktorú vsádzali i bookmakeri. Myslím si, že táto osoba má toho ešte veľa pred sebou. Hovorím o Alexejovi Navaľnom," povedal Muratov zástupcom médií. Muratov, ktorého ocenili za boj za slobodu prejavu v Rusku, už po vyhlásení laureátov Nobelovej ceny mieru toto ocenenie venoval svojim šiestim kolegom z denníka Novaja gazeta, ktorí za slobodu obetovali svoj život.



Ako uvádza agentúra DPA, po vyhlásení tohtoročných laureátov Nobelovej ceny za mier vypukla v Rusku diskusia ohľadom toho, či si toto prestížne ocenenie skutočne zaslúžil práve Muratov. Navalného priaznivci totiž dúfali, že laureátom tohto ocenenia by mohol byť práve väznený opozičný politik, keďže nedávno získal hneď niekoľko významných cien.



Navaľnyj je za mrežami od polovice januára - hneď od svojho návratu do Ruska z liečenia v Nemecku, kde sa zotavoval z pokusu o otrávenie nervovoparalytickou látkou novičok. Vo väzení si má odsedieť dva a pol roka za údajnú spreneveru. Navaľného nadácia Fond boja proti korupcii (FBK) bola v Rusku vyhlásená za extrémistickú organizáciu a následne bola zrušená. V pondelok Navaľnyj oznámil, že vo väzení už viac nemá status väzňa „so sklonmi k úteku", ale po novom je považovaný za „extrémistu" a „teroristu", píše DPA.