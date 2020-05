Rusko navrhlo Spojeným štátom predĺženie zmluvy New START

Moskva 11. mája (TASR) – Rusko navrhlo Spojeným štátom predĺžiť platnosť zmluvy New START/SNV-III o znížení počtu strategických útočných zbraní z roku 2010 o päť rokov s tým, že počas tohto obdobia by sa mohol ustanoviť nový mechanizmus. Pre tlačovú agentúru TASS to v pondelok uviedol námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov.



Podľa jeho slov sa komunikácia medzi Moskvou a Washingtonom v súvislosti s touto záležitosťou neprerušila.



"Veríme, že zmluva New START/SNV-III, ktorá spoľahlivo zaručuje predvídateľnosť v oblasti jadrových a raketových zbraní pre celé desaťročie, si zaslúži predĺženie platnosti o päťročné obdobie, počas ktorého by sa mohol vyvinúť nový mechanizmus v oblasti kontroly zbrojenia alebo by sa mohol vylepšiť ten súčasný," zdôraznil Riabkov.



Diplomat však dodal, že Moskva ešte nezaznamenala pripravenosť USA "pozitívne reagovať na danú výzvu bez podmienok".



Riabkov zároveň odmietol ako nerealistické očakávania Washingtonu, že postoj Ruska k predĺženiu platnosti zmluvy by mohol určitým spôsobom ovplyvniť "čínsky faktor". "Akékoľvek návrhy o možnom budúcom postoji ku kontrole zbrojenia by sa mali vydiskutovať pokojne za rokovacím stolom, bez pokusov spájať dohromady úplne odlišné problémy," dodal.



"Sme presvedčení, že medzi Moskvou a Washingtonom sa nahromadili problémy v rozličných oblastiach a nie je správne zaťažovať túto veľmi komplikovanú situáciu ďalšími požiadavkami," poznamenal Riabkov.



Platnosť zmluvy vyprší začiatkom februára 2021, pokiaľ nebude nahradená novou dohodou o znížení počtu jadrových zbraní. Jej platnosť zároveň nemôže byť predĺžená o viac než päť rokov - do roku 2026 - bez súhlasu oboch strán, približuje TASS. Ruský prezident Vladimir Putin už niekoľkokrát vyzval Spojené štáty na začatie rokovaní o novej zmluve.



Rusko a Spojené štáty odstúpili vo februári 2019 od Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF) po tom, ako sa vzájomne obvinili z jej porušovania. Zmluva, ktorú v roku 1987 podpísali vtedajší lídri Spojených štátov a bývalého Sovietskeho zväzu, obom stranám zakazovala okrem iného výrobu, skúšky alebo vlastníctvo jadrových a konvenčných rakiet s plochou dráhou letu, ktoré majú dolet 500 - 5500 kilometrov a sú odpaľované z pevniny.



Za predĺženie platnosti zmluvy New START/SNV-III sa nedávno vyslovil aj ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v telefonickom rozhovore so svojím americkým náprotivkom Mikeom Pompeom.



Ministri diskutovali o otázke globálnej bezpečnosti, ako aj o možnosti oživenia rusko-amerického dialógu o kontrole zbrojenia a nešírení jadrových zbraní s ohľadom na zachovanie strategickej stability.