Rusko navyšuje financie na ochranu mesta Bajkonur v Kazachstane

Moskva 10. januára (TASR) - Rusko v roku 2022 navýši financovanie programu na prevenciu kriminality v kazašskom meste Bajkonur na 62 miliónov rubľov (726.863 eur). Z toho bude 58 miliónov rubľov (679.969 eur) vyčlenených na zabezpečenie protiteroristickej ochrany vzdelávacích a kultúrnych zariadení, oznámilo v pondelok podľa agentúry Interfax vedenie mesta.



Generálny riaditeľ ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos Dmitrij Rogozin v pondelok v súvislosti s nepokojmi v Kazachstane informoval, že situácia v meste a v areáli kozmodrómu je pokojná. Správa mesta Bajkonur, prenajatého a spravovaného Ruskom do roku 2050, však 7. januára oznámila, že z dôvodu "prejavov" terorizmu na území Kyzylordskej oblasti, v ktorej sa Bajkonur nachádza, platí až do 19. januára zvýšený stupeň varovania.



Protesty v Kazachstane sa začali 2. januára ako reakcia na prudké zvýšenie cien plynu a čoskoro sa zo západu krajiny rozšírili aj do ďalších. Ekonomické požiadavky protestujúcich vzápätí vystriedali požiadavky politické.



Od 5. januára začali pokojné protesty prerastať aj do rabovania, podpaľačstva, obsadzovania administratívnych budov, ozbrojených incidentov či krádeží. Veľmi výbušná bola najmä situácia v Alma-Ate.



V reakcii na tento vývoj sa v mnohých oblastiach Kazachstanu začala tzv. protiteroristická operácia, pričom kazašské vedenie o pomoc pri obnovovaní verejného poriadku požiadalo aj Organizáciu zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (ODKB).



Rusko, ktoré do tejto stredoázijskej republiky, vyslalo najpočetnejší kontingent, označuje svoju misiu za "mierotvornú", kazašská opozícia však hovorí o invázii.



Agentúra Interfax spresnila, že Rusko vyslalo do misie ODKB jednotky leteckých výsadkárov a pôsobí tam už aj operatívny štáb na čele so zástupcom náčelníka spojeného štábu ODKB.



Kozmodróm a mesto Bajkonur, nesúce do roku 1995 názov Leninsk, tvoria komplex Bajkonur, v ktorom sa nachádza 15 štartovacích komplexov deviatich typov určených pre nosné rakety, štyri štartovacie zariadenia na testovanie medzikontinentálnych balistických rakiet, 11 montážnych a testovacích budov a iná infraštruktúra.



Počas prenájmu má Bajkonur štatút "mesta federálneho významu s osobitným režimom prevádzky". Je tam ruská administratíva, Kazachstan tam má zastúpenia svojich ministerstiev a osobitného predstaviteľa prezidenta Kazašskej republiky.