Moskva/Minsk 22. júla (TASR) - Rusko nebude legitimizovať utečencov z radov bieloruskej opozície. Vo štvrtok to uviedla hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová, informovala agentúra TASS.



"Nechceme prispievať k legitimácii bieloruských utečencov z radov opozície. Vnútorné procesy Bieloruska sú vnútrobieloruské procesy," uviedla Zacharovová s tým, že predstavitelia bieloruskej opozície vrátane Sviatlany Cichanovskej nenavrhujú konštruktívne riešenie krízy vo svojej krajine. Práve naopak, podľa Zacharovovej robia všetko preto, aby "rozkolísali situáciu" v Bielorusku a poškodili tak miestnu ekonomiku.



"Na čo je dobré vyzývať západné spoločenstvo, aby zaviedlo sankcie voči Bielorusku? Sme presvedčení, že osoby, ktoré vyzývajú na zavedenie sankcií proti vlastnej krajine a národu, nemajú právo na politickú budúcnosť," uviedla Zachorovová.



Cichanovská počas tohtotýždňovej návštevy USA požiadala Spojené štáty o prísnejšie sankcie voči bieloruským firmám v nádeji, že ich to donúti prestať podporovať autoritárskeho prezidenta Alexandra Lukašenka. Cichanovská dokonca predložila šéfovi diplomacie USA Antonymu Blinkenovi zoznam konkrétnych bieloruských spoločností, voči ktorým by USA mohli uvaliť ďalšie sankcie.



Sviatlana Cichanovská sa stala hlavnou tvárou bieloruského opozičného hnutia po tom, ako bol prezident Alexandr Lukašenko minulý rok v auguste po šiesty raz oficiálne vyhlásený za víťaza volieb, píše tlačová agentúra AFP.



Tento autoritársky vodca vládne v bývalej sovietskej republike železnou rukou už takmer tri desaťročia. Bieloruská opozícia ani Západ vrátane Európskej únie výsledok volieb, ktoré sa konali v auguste minulého roka, neuznávajú.



Bieloruskú opozíciu však podporuje Litva, ktorá poskytla azyl viacerým bieloruským občanom vrátane Cichanovskej. Pred zatknutím v Litve žil aj bieloruský novinár a aktivista Raman Pratasevič.