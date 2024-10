Rusko nebude s USA diskutovať o novej dohode o jadrových zbraniach

Moskva 1. októbra (TASR) - Rusko nebude diskutovať o podpísaní novej zmluvy so Spojenými štátmi, ktorá by nahradila Dohodu o znížení počtu strategických zbraní (Nová dohoda START) platnej do roku 2026. Uviedol to v utorok kremeľský hovorca Dmitrij Peskov, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Nová dohoda START je poslednou platnou dohodou o kontrole zbrojenia medzi najväčšími jadrovými mocnosťami Ruskom a USA. Jej platnosť v súčasnej podobe vyprší vo februári 2026. Zmluvu podpísali v roku 2010 v Prahe vtedajší ruský prezident Dmitrij Medvedev a prezident USA Barack Obama, do platnosti vstúpila vo februári 2011.



Ruský prezident Vladimir Putin vlani vo februári rozhodol o pozastavení účasti Ruska na tejto dohode. Moskva však naďalej rovnako ako Washington dodržiava limity vyplývajúce z dohody na bojové hlavice, rakety a bombardéry, píše Reuters.



Ruský denník Izvestija v utorok s odvolaním sa na nemenovaného ruského predstaviteľa napísal, že Moskva nepodpíše novú dohodu s USA z dôvodu americkej podpory pre Kyjev.