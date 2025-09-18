< sekcia Zahraničie
Rusko nebude súhlasiť s návrhmi Ukrajiny na prímerie a schôdzku lídrov
Autor TASR
Moskva 18. septembra (TASR) - Rusko nebude súhlasiť s návrhmi Ukrajiny na uzavretie prímeria a usporiadanie bezpodmienečných rokovaní na úrovni prezidentov, pretože ich považuje za snahu o „ďalší cirkusový kúsok“. V rozhovore pre ruskú štátnu televíziu Prvý kanál to vo štvrtok podľa agentúry TASS povedal ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, píše TASR.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovane vyzýva na stretnutie so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom s cieľom rokovať o prímerí vo vojne, ktorú Rusko začalo vo februári 2022. Moskva to doposiaľ odmieta. Zelenskyj však tvrdí, že iba rokovania lídrov môžu viesť k ukončeniu konfliktu. Putin začiatkom septembra Zelenského pozval do Moskvy, čo však Kyjev následne označil za neprijateľné.
„Chcú len predviesť ďalší cirkusový kúsok, v ktorom Zelenskyj – vyzerajúci tak mužne, neoholený a v maskáčoch – začne Putinovi a ostatným hovoriť, čo majú robiť a ako majú myslieť. Pre neho je dôležité len to, aby zažiaril na javisku. S tým nebudeme súhlasiť. Prezident (Putin) povedal, že je pripravený na stretnutie, ale to by malo byť dobre pripravené,“ uviedol Lavrov.
Rusko je podľa neho súčasne pripravené hľadať kompromisy v otázke ukončenia vojny na Ukrajine - za predpokladu, že budú rešpektované záujmy Ruska v oblasti bezpečnosti a práva rusky hovoriaceho obyvateľstva na Ukrajine.
Schôdzku ukrajinského a ruského prezidenta sa pokúšal zorganizovať aj americký prezident Donald Trump po svojich rokovaniach s Putinom na Aljaške v polovici augusta. Nedávno ale pripustil, že zatiaľ nie sú pripravení viesť spoločné rokovania, pretože podľa neho je medzi nimi veľká miera nevraživosti.
„Nenávisť medzi Zelenským a Putinom je nepochopiteľná. Myslím, že budem musieť viesť všetky rozhovory... nenávidia sa tak veľmi, že sa takmer nedokážu rozprávať,“ tvrdil v nedeľu Trump.
V snahe vyvinúť tlak na Rusko šéf Bieleho domu opakovane v posledných dňoch vyzval členské štáty NATO, aby od neho prestali nakupovať ropu, a vyhlásil, že je pripravený uvaliť na Moskvu rozsiahle sankcie. To podmienil tým, že to musia krajiny NATO urobiť ako prvé.
Lavrov v rozhovore povedal, že Trump a americkí predstavitelia v porovnaní s ostatnými západnými politikmi vyjadrili pochopenie pre potrebu vyriešiť základné príčiny vojny na Ukrajine. Za tie Moskva často uvádza rozširovanie NATO či možné prijatie Kyjeva do Aliancie a požaduje, aby sa Ukrajina stiahla z územia svojich štyroch oblastí, ktoré si nárokuje Rusko.
