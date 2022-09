Rusko nebude žiadať vydanie Rusov utekajúcich pred mobilizáciou

Na snímke ruskí obyvatelia čakajú na udelenie kazašského osobného identifikačného čísla v centre služieb verejnosti v kazašskom meste Alma-Ata 27. septembra 2022. Foto: TASR/AP

Moskva 27. septembra (TASR) - Rusko nebude žiadať vydanie ruských občanov, ktorí odchádzajú z krajiny s cieľom vyhnúť sa mobilizácii. Uviedlo to v utorok ruské ministerstvo obrany. Do susedných krajín už odišli tisíce mužov v povolávacom veku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.uvádza sa vo vyhlásení ministerstva.Ruský prezident Vladimir Putin minulý týždeň v stredu vyhlásil čiastočnú mobilizáciu, krajiny susediace s Ruskom odvtedy zaznamenávajú zvýšený počet príchodov ruských občanov.Kazachstan v utorok uviedol, že od minulej stredy jeho hranice z Ruska prekročilo približne 98.000 ruských občanov. Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev v utorok prisľúbil ochranu ruským občanom utekajúcim zMnoho Rusov tiež zamierilo do Gruzínska, ktoré po ohlásení mobilizácie zaznamenalo zdvojnásobenie počtu príchodov z Ruska.uviedol v utorok gruzínsky minister vnútra Vachtang Gomelauri.Ruské úrady v regióne susediacom s Gruzínskom v utorok označili situáciu na hraniciach za, a že ku gruzínskym hraniciam sa snaží dostať približne 5500 áut. Dodali tiež, že na hraniciach vvytvoria mobilné pracovisko pre mobilizáciu.