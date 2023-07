Rusko: Neexistuje dôvod na predĺženie obilnej dohody s Ukrajinou

Moskva 4. júla (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí v utorok uviedlo, že neexistuje dôvod na predĺženie obilnej dohody, ktorá počas ruskej invázie umožňuje vývoz obilnín z ukrajinských čiernomorských prístavov. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Podľa Moskvy v rámci dohody neboli splnené podmienky pre vývoz poľnohospodárskych produktov, najmä hnojív z Ruska.



"Je zrejmé, že neexistujú žiadne dôvody na ďalšie pokračovanie čiernomorskej (obilnej) iniciatívy, ktorej platnosť vyprší 17. júla," tvrdí ruská diplomacia. Podľa nej Rusko robí všetko pre to, aby lode, na ktoré sa dohoda vzťahuje, mohli opustiť Čierne more pred vypršaním platnosti dohody.



Moskva tvrdí, že ukrajinské obilniny sú v rámci dohody vyvážané do "dobre živených" krajín a nie do tých v Afrike, Ázii a Latinskej Amerike, ktoré obilniny najviac potrebujú, napísala agentúra Reuters.



Podľa Moskvy dostalo päť najchudobnejších krajín – Etiópia, Jemen, Afganistan, Sudán a Somálsko – iba 2,6 percenta vyvezených obilnín.



Dohodu o dodávkach obilia sprostredkovali medzi Moskvou a Kyjevom vlani v júli Turecko a OSN. Blokáda ukrajinských prístavov ruskou armádou totiž mohla spôsobiť svetovú potravinovú krízu. Ukrajina je jedným z najväčších svetových dodávateľov obilných produktov.



Moskva už vopred avizovala, že ak nebudú splnené jej požiadavky – znovuzapojenie ruskej poľnohospodárskej banky Rosseľchozbank do platobnej siete SWIFT, obnovenie dodávok poľnohospodárskych strojov a súčiastok zo zahraničia, zrušenie obmedzení týkajúcich sa poistenia a obnovenie čpavkovodu z ruského Togliatti do ukrajinskej Odesy, obilnú dohodu nepredĺži. Hoci Rusko podobný krok naznačovalo aj predtým, doteraz k predĺženiu dohody vždy pristúpilo. Od júna minulého roka bola dohoda predĺžená trikrát.