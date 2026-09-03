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Rusko nemá v pláne znížiť úroveň diplomatických vzťahov s Nemeckom

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Naa snímke Vladimír Putin. Foto: TASR/AP

Rusko popiera akúkoľvek súvislosť s týmto dronom, ktorý bol nájdený v blízkosti ukrajinského nákladného lietadla.

Autor TASR
Moskva 3. septembra (TASR) - Moskva nemá v úmysle znížiť úroveň diplomatických vzťahov s Nemeckom napriek tomu, že Berlín oznámil zatvorenie ruského konzulátu v Bonne, uviedol vo štvrtok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pre ruskú štátnu televíziu v rámci Východného ekonomického fóra vo Vladivostoku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Ruské ministerstvo zahraničných vecí už skôr uviedlo, že zhoršenie vzťahov patrí medzi možné reakcie na opatrenia, ktoré Nemecko v utorok oznámilo v súvislosti s incidentom s dronom naloženým výbušninami, ktorý začiatkom augusta našli na letisku Lipsko/Halle.

Rusko popiera akúkoľvek súvislosť s týmto dronom, ktorý bol nájdený v blízkosti ukrajinského nákladného lietadla.

Peskov opäť skritizoval opatrenia, ktoré v utorok oznámila nemecká vláda a ktoré zahŕňali zatvorenie ruského konzulátu v Bonne a kultúrneho centra Ruský dom v Berlíne. Plánované zatvorenie konzulátu označil za „absurdné“, keďže Nemecko podľa neho nepredložilo dôkazy o ruskej zodpovednosti.

Rusko predtým vo štvrtok oznámilo, že v reakcii na zatvorenie Ruského domu zatvorí pobočky nemeckého Goetheho inštitútu v krajine.

Hovorca Kremľa obvinil nemeckého kancelára Friedricha Merza, že sa snaží získať politické body v domácej politike tým, že voči Rusku podniká netaktné a „takmer drastické kroky“.

Kritizoval tiež reakciu Nemecka na výbuchy z roku 2022, ktoré poškodili plynovody Nord Stream 1 a 2 v Baltskom mori. Peskov uviedol, že ako podozriví z výbuchov boli identifikovaní Ukrajinci, Berlín však voči Kyjevu nezaviedol žiadne sankčné opatrenia.

Zatiaľ každý, kto v posledných rokoch vyhodil do vzduchu niečo nemecké, bol Ukrajinec, ktorého chytili samotní Nemci,“ povedal Peskov. „Zavreli aspoň jeden ukrajinský generálny konzulát v súvislosti s prebiehajúcimi súdnymi konaniami? Nie, nezavreli. Zavreli nejaké ukrajinské kultúrne centrá? Nie,“ dodal Peskov.

Nemecko je najväčším európskym podporovateľom Ukrajiny v jej obrane proti rozsiahlej ruskej invázii, pripomína DPA.
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