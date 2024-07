Rusko nemá v pláne zúčastniť sa na druhom mierovom summite o Ukrajine

Moskva 11. júla (TASR) - Moskva sa neplánuje podieľať na druhom medzinárodnom stretnutí zameranom na mierové riešenie vojny na Ukrajine. Uviedlo to vo štvrtok ruské ministerstvo zahraničných vecí s odôvodnením, že na summite sa budú presadzovať iba ukrajinské iniciatívy. TASR informácie prevzala z agentúry DPA.



Námestník ruského ministra zahraničných vecí Michail Galužin uviedol, že takéto stretnutie by sa opäť zameralo len návrhy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a ostatné mierové iniciatívy by boli odignorované.



"Pre nás sú takéto ultimáta neprijateľné a na takýchto summitoch sa nezúčastníme," povedal Galužin po tom, ako sa v médiách objavila správa, že Ukrajina aktívne pracuje na príprave druhej konferencie, tentoraz s účasťou Ruska.



Podľa zverejnenej správy by sa mal summit uskutočniť ešte pred novembrovými prezidentskými voľbami v USA, keďže v prípade víťazstva Donalda Trumpa je pokračovanie americkej podpory pre Ukrajinu neisté.



Prvý summit sa uskutočnil v strede júna vo švajčiarskom letovisku Bürgenstock. Usporiadali ho na žiadosť Kyjeva a Rusko sa na ňom nezúčastnilo. Na summite preto neprebiehali mierové rokovania a podľa DPA sa Kyjev prostredníctvom neho snažil nájsť medzinárodnú podporu pre určenie zásad ukončenia vojny.



Na summite sa zúčastnilo 93 štátov a záverečné vyhlásenie podpísalo 78 z nich. Podpisu sa zdržali mocnosti, ktoré udržiavajú dobre vzťahy s Moskvou, ako napríklad India, Brazília, Juhoafrická republika a Saudská Arábia, ktorá by sa mohla stať hostiteľom budúceho summitu. Vzhľadom na neprítomnosť Ruska sa na summite nezúčastnila ani Čína, ktorá predstavila vlastný mierový plán.



Rusko deň pred summitom vyhlásilo, že o mieri je ochotné rokovať len vtedy, ak sa Ukrajina stiahne z Chersonskej, Záporožskej, Doneckej a Luhanskej oblasti a vzdá sa plánov stať sa členom NATO.



Ukrajina naopak požaduje navrátenie všetkých okupovaných oblastí vrátane Krymského polostrova.