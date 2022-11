Rusko neočakáva prelom v rokovaniach s USA o obnovení inšpekcií

Londýn/Moskva 11. novembra (TASR) - Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov v piatok vyhlásil, že neočakáva rýchly prelom v rozhovoroch o obnovení inšpekcií v rámci kľúčovej zmluvy o jadrovom odzbrojení so Spojenými štátmi. Rozhovory sa podľa neho čoskoro uskutočnia v egyptskej metropole Káhira. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Inšpekcie v rámci zmluvy New START, ktorá obmedzuje počet jadrových zbraní v arzenáli oboch krajín, boli pozastavené v roku 2020 pôvodne pre pandémiu ochorenia COVID-19. Odvtedy sa Washingtonu a Moskve nepodarilo dosiahnuť dohodu o ich obnovení.



Skutočnosť, že sa rozhovory vôbec uskutočnia, je podľa Reuters znakom toho, že obe strany chcú aspoň udržiavať dialóg v čase, keď ruská invázia na Ukrajinu uvrhla ich vzájomné vzťahy do najkonfliktnejšieho stavu za posledných 60 rokov.



Riabkov však bagatelizoval očakávania v podobe prelomu na stretnutí, ktoré sa podľa neho uskutoční koncom novembra alebo začiatkom decembra v Káhire. "Toto nie je problém, ktorý sa začal dnes alebo včera a sotva ho bude možné vyriešiť v priebehu niekoľkých dní," citovali ho ruské tlačové agentúry.



Moskva začiatkom augusta oznámila, že pozastavuje americké inšpekcie svojich vojenských lokalít v rámci zmluvy New START v reakcii na americké obštrukcie v súvislosti s ruskými inšpekciami.



Ruský prezident Vladimir Putin v januári 2021 súhlasil s predĺžením zmluvy New START o ďalších päť rokov, teda do roku 2026. Podľa doterajších podmienok zmluvy mali Moskva a Washington každý rok dovolené vykonať len necelých 20 vzájomných inšpekcií.