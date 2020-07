Neoficiálnemu hovorcovi Pussy Riot nariadili psychiatrickú expertízu

Moskva 10. júla (TASR) - Zakladateľ ruského internetového portálu Mediazona a neoficiálny hovorca punkového projektu Pussy Riot Piotr Verzilov sa v kauze zamlčania svojho dvojakého občianstva musí podrobiť psychiatrickej expertíze.



Predstaviteľ ľudskoprávneho zoskupenia Agora Pavel Čikov uviedol, že expertíza bola nariadená, "pretože po otrave v roku 2018 bol Verzilov istý čas v kóme".



"Deň čo deň sme svedkami takýchto absurdít a smiešností. Formálne musia (psychiatri) zistiť, či som bol zodpovedný za neoznámenie druhého pasu," komentoval podľa portálu Novaja gazeta (NG) Verzilov.



Z nesplnenia povinnosti podať oznámenie o cudzom občianstve Verzilova obvinili 7. júla. Keďže svoju chybu uznal, prepustili ho z vyšetrovacej väzby.



Podľa vyšetrovateľov Verzilov získal kanadské občianstvo v decembri 2014, keď v Kanade s otcom žil a študoval. Ruským úradom však v rozpore so zákonom neoznámil, že sa stal držiteľom kanadského pasu.



Verzilov sa stal celosvetovo známym, keď v roku 2018 s tromi ďalšími členmi punkového zoskupenia Pussy Riot prenikol na hraciu plochu štadióna v Moskve, kde sa práve hral finálový zápas majstrovstiev sveta vo futbale. Bol zadržaný a odsúdený na 15 dní väzenia.



O dva mesiace neskôr sa uňho začali prejavovať príznaky vážnej choroby, pričom ostatní členovia Pussy Riot vyslovili podozrenie, že bol otrávený. Verzilov následne odcestoval do Nemecka, kde sa podrobil liečbe.



Psychiatrickú expertízu nariadil súd nedávno aj jakutskému šamanovi, ktorý sa vlani v marci vydal na 8000 kilometrov dlhý peší pochod z Jakutska na Sibíri do Moskvy. Chcel "vyhnať démona", ktorý podľa neho posadol šéfa Kremľa Vladimira Putina, a obnoviť vládu ľudu.



Do Moskvy plánoval doraziť v auguste 2021. Cestou sa k nemu pridávali jeho viacerí prívrženci. Až do 19. septembra, keď ho polícia zadržala, prekonal asi 3000 kilometrov. Na druhý pochod sa vydal vlani v decembri, ale opäť nedorazil do cieľa. Medzičasom experti zistili, že šaman Gabyšev údajne nie je duševne zdravý.



Viacerí ochrancovia ľudských práv v súvislosti s touto kauzou varovali pred návratom k praxi z čias Sovietskeho zväzu, keď komunistický režim zatváral svojich odporcov do psychiatrických liečební.