Rusko neplánuje s Japonskom rokovať o obnovení dohody o rybolove

Moskva 29. januára (TASR) - Rusko neplánuje tento rok rokovať s Japonskom o obnovení dohody, ktorá japonským rybárom umožňovala loviť v okolí sporných Kurilských ostrovov, oznámilo v nedeľu ruské ministerstvo zahraničných vecí. Dôvodom je podľa Moskvy prijatie protiruských opatrení zo strany Tokia, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"V súvislosti s protiruskými opatreniami, ktoré prijala japonská vláda... ruská strana informovala Tokio, že sa nemôže dohodnúť na medzivládnych konzultáciách o implementácii tejto dohody," uviedol ruský rezort diplomacie vo vyhlásení, z ktorého citovala ruská agentúra RIA Novosti.



Rusko a Japonsko ešte stále oficiálne neukončili druhú svetovú vojnu, a to pre pretrvávajúci spor o Kurilské ostrovy, ktoré vtedajší Sovietsky zväz anektoval na konci vojny. Japonsko považuje tieto štyri ostrovy za svoje územie a používa pre ne názov Severné územia.



Japonsko krátko po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu zaviedlo sankcie voči desiatkam ruským jednotlivcom a organizáciám. Tokio v piatok sankcie sprísnilo v reakcii na ruské raketové útoky na ukrajinské mestá.



Rusko vlani v júni pozastavilo platnosť predmetnej dohody o rybolove, ktorá bola v platnosti od roku 1998 a umožňovala japonským rybárskym lodiam loviť ryby v okolí Kurilských ostrovov, ktoré sú v súčasnosti pod správou Ruska. Japonsko za to muselo Rusku vyplácať pomernú čiastku na základe množstva úlovku. Táto čiastka a ďalšie podmienky sa určovali každoročne na základe dohody.



Tokio v súčasnosti požaduje od Moskvy, aby začali diskutovať o obnovení predmetnej dohody. Ruské ministerstvo však uviedlo, že pokiaľ Japonsko nepreukáže "rešpekt" Rusku, vzťahy sa nezlepšia.



"Aby sme sa vrátili k normálnemu dialógu, japonskí susedia by mali prejaviť elementárnu úctu k našej krajine, túžbu zlepšiť bilaterálne vzťahy," dodal ruský rezort diplomacie vo vyhlásení. Tokio sa k tejto záležitosti bezprostredne nevyjadrilo.