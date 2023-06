Rusko neplánuje USA informovať o počte jadrových zbraní v Bielorusku

Moskva 23. júna (TASR) - Rusko neplánuje Spojené štáty informovať o počte jadrových hlavíc rozmiestnených v Bielorusku, či testoch svojho jadrového supertorpéda Poseidon. V piatok to uviedol námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov pre ruské médiá. TASR prevzala správu z agentúry Reuters.



Ruský prezident Vladimir Putin nedávno potvrdil, že Rusko už do Bieloruska dodalo prvú časť taktických jadrových hlavíc. Na bieloruskom území majú byť rozmiestnené na základe dohody uzavretej v marci medzi Minskom a Moskvou.



"Vážne pochybujem, že sa táto téma stane z našej strany predmetom nejakej verejnej diskusie," povedal Riabkov novinárom v ruskom Soči. "Spojené štáty majú svoje taktické jadrové zbrane na území niekoľkých európskych krajín už desaťročia a nikdy neuvádzajú presné čísla," citovala jeho slová ruská tlačová agentúra Interfax.



Taktické jadrové zbrane sú určené na útoky proti nepriateľským jednotkám a ničenie zbraní na bojisku. V porovnaní so strategickými jadrovými zbraňami, ktoré sú schopné ničiť celé mestá, majú relatívne krátky dosah a nízku účinnosť.



Taktické jadrové hlavice nespadajú pod Novú dohodu START — poslednú platnú dohodu o kontrole zbrojenia medzi Ruskom a USA. Putin sa vo februári rozhodol pozastaviť účasť Ruska na tejto dohode, no neodstúpil od nej. Washington a Moskva prisľúbili, že naďalej budú rešpektovať limity, ktoré stanovila.



Medzi Ruskom a USA v súčasnosti neexistuje žiadna zmluva, ktorá by sa vzťahovala na autonómne torpéda s jadrovým pohonom, akým je i Poseidon. Moskva preto neplánuje Washington informovať o skúškach tejto zbrane, uviedol Riabkov.



Podľa vojenských analytikov je Poseidon krížencom medzi torpédom a podmorským dronom, ktorý dokáže vyvolať rádioaktívne prívalové vlny. Ruský prezident sa o supertorpéde prvýkrát zmienil v roku 2018.