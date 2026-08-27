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Rusko neplánuje zaútočiť na krajiny NATO, tvrdí predstaviteľka EÚ
EÚ dlhodobo poukazuje na takzvanú „hybridnú vojnu“ ktorú vedie Rusko.
Autor TASR
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Brusel 27. augusta (TASR) - Európske spravodajské agentúry nevedia o žiadnych náznakoch, že by Rusko plánovalo vojenský útok na európske členské krajiny Severoatlantickej aliancie (NATO). Vo štvrtok to pod podmienkou zachovania anonymity uviedla popredná predstaviteľka Európskej únie (EÚ). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Riaditeľ Ústrednej spravodajskej služby (CIA) John Ratcliffe sa podľa amerických médií počas prekvapivej utorkovej návštevy v Moskve snažil odradiť Rusko od takéhoto útoku. Denník The Wall Street Journal vyhlásil, že Moskva by sa mohla „obmedzeným útokom“ v priebehu niekoľkých rokov pokúsiť otestovať NATO.
Vysokopostavená predstaviteľka EÚ vo štvrtok takéto bezprostredné riziko zľahčovala. „Európske služby vo všeobecnosti nevidia žiadne riziko útoku zo strany Ruska na európske krajiny, a tento posudok sa nezmenil,“ uviedla.
„Pokiaľ ide o akúkoľvek hrozbu pre európskych členov NATO, nevidíme žiadne náznaky, že by sa niečo také v súčasnosti pripravovalo,“ dodala.
Uviedla, že „Rusko sa aktívne snaží spôsobiť našim krajinám ťažkosti“, keďže EÚ od ruskej invázie v roku 2022 neochvejne podporuje Ukrajinu. „Táto eskalácia zo strany Ruska je zreteľná,“ skonštatovala.
EÚ dlhodobo poukazuje na takzvanú „hybridnú vojnu“ ktorú vedie Rusko. Moskvu obviňuje z viacerých incidentov, od vniknutia dronov do vzdušného priestoru členských krajín, kybernetických útokov až po šírenie dezinformácií a politické zasahovanie, pričom najviac ohrozené sú štáty na východnej hranici únie.
„Sme svedkami týchto hybridných a potom nie až tak hybridných útokov, ktoré pokračujú a ktoré predpokladáme, že budú pokračovať aj naďalej,“ poznamenala predstaviteľka.
Riaditeľ Ústrednej spravodajskej služby (CIA) John Ratcliffe sa podľa amerických médií počas prekvapivej utorkovej návštevy v Moskve snažil odradiť Rusko od takéhoto útoku. Denník The Wall Street Journal vyhlásil, že Moskva by sa mohla „obmedzeným útokom“ v priebehu niekoľkých rokov pokúsiť otestovať NATO.
Vysokopostavená predstaviteľka EÚ vo štvrtok takéto bezprostredné riziko zľahčovala. „Európske služby vo všeobecnosti nevidia žiadne riziko útoku zo strany Ruska na európske krajiny, a tento posudok sa nezmenil,“ uviedla.
„Pokiaľ ide o akúkoľvek hrozbu pre európskych členov NATO, nevidíme žiadne náznaky, že by sa niečo také v súčasnosti pripravovalo,“ dodala.
Uviedla, že „Rusko sa aktívne snaží spôsobiť našim krajinám ťažkosti“, keďže EÚ od ruskej invázie v roku 2022 neochvejne podporuje Ukrajinu. „Táto eskalácia zo strany Ruska je zreteľná,“ skonštatovala.
EÚ dlhodobo poukazuje na takzvanú „hybridnú vojnu“ ktorú vedie Rusko. Moskvu obviňuje z viacerých incidentov, od vniknutia dronov do vzdušného priestoru členských krajín, kybernetických útokov až po šírenie dezinformácií a politické zasahovanie, pričom najviac ohrozené sú štáty na východnej hranici únie.
„Sme svedkami týchto hybridných a potom nie až tak hybridných útokov, ktoré pokračujú a ktoré predpokladáme, že budú pokračovať aj naďalej,“ poznamenala predstaviteľka.