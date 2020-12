Rusko neposlalo vojakov do SAR, tvrdí rezort zahraničia

Moskva 21. decembra (TASR) - Námestník ruského ministra zahraničných vecí Michail Bogdanov v pondelok poprel správy o tom, že by Rusko poslalo stovky vojakov do Stredoafrickej republiky (SAR). Reagoval tak na vyhlásenie vlády SAR, ktorá pred nachádzajúcimi voľbami čelí útokom povstalcov, uviedla agentúra AFP.



"Neposielame (tam) vojakov," vyhlásil Bogdanov.



Vláda SAR v sobotu obvinila bývalého prezidenta krajiny Francoisa Bozizého z pokusu o prevrat, čo však exprezident odmietol. Opozičné zoskupenie Koalícia demokratickej opozície (COD-2020), ktoré donedávna viedol práve Bozizé, v nedeľu vyzvalo na odloženie parlamentných a prezidentských volieb, ktoré sa v krajine majú konať 27. decembra.



Hlavné povstalecké skupiny - vrátane vzbúreneckých oddielov s Bozizého podporou - v sobotu vyhlásili, že pred nastávajúcimi voľbami spoja proti vláde svoje sily.



Rusko vyslalo v minulosti do Stredoafrickej republiky vojenských inštruktorov na základe bilaterálnej dohody o spolupráci.