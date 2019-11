Rusko nepovolilo českému ministrovi prelet z Moskvy do Kazane

Praha 28. novembra (TASR) - Návšteva českého ministra poľnohospodárstva Miroslava Tomana v Rusku sa skončila predčasne po tom, čo ruská strana ministrovi a jeho podnikateľskému sprievodu neumožnila vnútroštátny prelet z Moskvy do Kazane. Delegácia sa preto predčasne vracia do Prahy. Napísal to vo štvrtok spravodajský portál Novinky.cz.



Na zrušenú cestu českého ministra a dvoch desiatok podnikateľov upozornil ako prvý internetový server E15.cz. Podľa programu mal minister s delegáciou v Kazani rokovať s prezidentom Tatárskej republiky Rustamom Minnichanovom.



Na moskovskom letisku nechala ruská strana českú delegáciu najprv desať hodín čakať a následne oznámila, že vnútroštátny prelet do Kazane neumožní. Tým podľa hovorcu českého ministerstva poľnohospodárstva Vojtěcha Bíleho porušila dohodu.



Spravodajský server E15.cz pripomenul, že v Rusku rezonujú informácie z výročnej správy českej Bezpečnostnej informačnej služby (BIS), ktorá konštatovala, že sa v Česku zvyšuje aktivita čínskych i ruských rozviedok. Rusku sa nepáčia ani ďalšie aktivity, ako je plánované umiestnenie pamätnej tabule vlasovovcov v mestskej časti Praha-Řeporyje či plánovaný presun sochy sovietskeho maršala Koneva.