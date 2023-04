Rusko nepovolilo konzulárnu návštevu väznému americkému novinárovi

Moskva 27. apríla (TASR) - Rusko nepovolilo väznenému americkému novinárovi Evanovi Gershkovichovi konzulárnu návštevu, pretože Spojené štáty odmietli vydať víza niekoľkým ruským novinárom. Oznámilo to vo štvrtok ruské ministerstvo zahraničných vecí, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Informovali sme americké veľvyslanectvo, že jeho požiadavka na konzulárnu návštevu ... amerického občana Gershkovicha, ktorý bol zadržaný na základe obvinení zo špionáže, bola zamietnutá," uvádza ruský rezort diplomacie. Návšteva sa mala uskutočniť 11. mája.



Toto rozhodnutie bolo podľa ruskej diplomacie prijaté po "provokatívnom" rozhodnutí Spojených štátov nepovoliť ruským novinárom vstup na ich územie. Zároveň varovala, že "pracuje na ďalších možných odvetných opatreniach.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa počas uplynulého víkendu sťažoval, že Washington neschválil víza ruským novinárom, ktorí s ním mali odcestovať do sídla Organizácie Spojených národov v New Yorku.



"Nájdeme spôsoby na reakciu, aby si Američania pamätali, že takéto vecí sa robiť nesmú," uviedol námestník ruského ministra zahraničných Sergej Riabkov.



Americký novinár Evan Gershkovich, ktorý pracuje pre denník The Wall Street Journal (WSJ), bol v Rusku v marci zatknutý a následne obvinený zo špionáže. WSJ i americkí predstavitelia toto obvinenie popreli. Gershkovich je pritom prvým zahraničným novinárom zatknutým v Rusku za špionáž od rozpadu Sovietskeho zväzu.