Rusko nepredĺži prímerie, pokiaľ Zelenskyj nepríjme jeho podmienkami
Rusko podľa neho dostalo pod svoju kontrolu približne štyri pätiny Doneckej oblasti na východe Ukrajiny.
Moskva 12. apríla (TASR) — Rusko nepredĺži prímerie s Ukrajinou vyhlásené počas pravoslávnych Veľkonočných sviatkov, pokiaľ ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj neprijme jeho podmienky. V rozhovore s prokremeľským novinárom Pavlom Zarubinom odvysielanom v nedeľu to uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry AFP a TASS.
„Trvalý mier môže nastať vtedy, keď si zabezpečíme naše záujmy a dosiahneme ciele, ktoré sme si stanovili od samého začiatku. To sa dá urobiť doslova dnes. (Ukrajinský prezident Volodymyr) Zelenskyj však musí akceptovať tieto známe rozhodnutia,“ povedal Peskov.
„Kým Zelenskyj nenaberie odvahu prevziať túto zodpovednosť, špeciálna vojenská operácia bude pokračovať aj po skončení prímeria,“ dodal.
Rusko podľa neho dostalo pod svoju kontrolu približne štyri pätiny Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Ruské sily musia dobyť ešte 17 - 18 percent územia. Peskov tiež poznamenal, že ruské jednotky úspešne napredujú v celej zóne tzv. špeciálnej vojenskej operácie (SVO), čo je oficiálny termín, ktorý ruskí predstavitelia používajú na označenie invázie na Ukrajinu od jej začiatku 24. februára 2022.
Pokoj zbraní na Ukrajine počas osláv pravoslávnej Veľkej noci začal platiť v sobotu 11. apríla o 16.00 h moskovského času (15.00 h SELČ) a skončiť by mal o polnoci 12. apríla (23.00 h SELČ). Obe strany sa však v nedeľu obvinili z rozsiahleho porušenie prímeria.
Ukrajinská armáda tvrdí, že ruské sily k nedeľňajšej 7.00 h miestneho času prímerie porušili 2299 krát, zatiaľ čo ruské ozbrojené sily hovoria o 1971 porušeniach medzi sobotňajšou 16.00 h moskovského času a ôsmou hodinou v nedeľu ráno.
„Trvalý mier môže nastať vtedy, keď si zabezpečíme naše záujmy a dosiahneme ciele, ktoré sme si stanovili od samého začiatku. To sa dá urobiť doslova dnes. (Ukrajinský prezident Volodymyr) Zelenskyj však musí akceptovať tieto známe rozhodnutia,“ povedal Peskov.
„Kým Zelenskyj nenaberie odvahu prevziať túto zodpovednosť, špeciálna vojenská operácia bude pokračovať aj po skončení prímeria,“ dodal.
Rusko podľa neho dostalo pod svoju kontrolu približne štyri pätiny Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Ruské sily musia dobyť ešte 17 - 18 percent územia. Peskov tiež poznamenal, že ruské jednotky úspešne napredujú v celej zóne tzv. špeciálnej vojenskej operácie (SVO), čo je oficiálny termín, ktorý ruskí predstavitelia používajú na označenie invázie na Ukrajinu od jej začiatku 24. februára 2022.
Pokoj zbraní na Ukrajine počas osláv pravoslávnej Veľkej noci začal platiť v sobotu 11. apríla o 16.00 h moskovského času (15.00 h SELČ) a skončiť by mal o polnoci 12. apríla (23.00 h SELČ). Obe strany sa však v nedeľu obvinili z rozsiahleho porušenie prímeria.
Ukrajinská armáda tvrdí, že ruské sily k nedeľňajšej 7.00 h miestneho času prímerie porušili 2299 krát, zatiaľ čo ruské ozbrojené sily hovoria o 1971 porušeniach medzi sobotňajšou 16.00 h moskovského času a ôsmou hodinou v nedeľu ráno.