Rusko nepredĺžilo vízum spravodajkyni BBC, z krajiny musí odísť

Moskva/Minsk/Londýn 13. augusta (TASR) - Ruské úrady nepredĺžili britskej novinárke Sarah Rainsfordovej vízum, čo znamená, že musí opustiť krajinu do konca augusta. Rusko deklarovalo, že ide o odvetu za "diskrimináciu ruských médií" v Británii, informovala v piatok agentúra Bloomberg.



Agentúra Bloomberg citovala nemenovaného predstaviteľa ruského ministerstva zahraničných vecí, ktorý uviedol, že Rainsfordová bude musieť odísť, keď jej súčasné vízum vyprší, čo sa stane 31. augusta.



Takto vynútený odchod britskej novinárky je reakciou na to, čo Moskva označila za odvetu za krok Londýna, ktorý odmietol vydať víza ruským reportérom, uviedol Bloomberg.



Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová správu agentúry Bloomberg nepotvrdila, ale ani nevyvrátila.



Na svojom kanáli na sociálnej sieti Telegram Zacharovová napísala, že BBC nereagovala na "opakované varovania" Moskvy, týkajúce sa šikanovania nemenovaného ruského spravodajcu v Británii pri vydávaní víz.



Samotná Rainsfordová, ani jej domovská BBC rozhodnutie ruských úradov nekomentovali.



Sarah Rainsfordová pôsobí v Rusku od začiatku roku 2000. Predtým bola spravodajkyňou v Turecku, Španielsku a na Kube. Ako poznamenala ruská televízna stanica Dožď, bola medzi prvými zahraničnými novinármi, ktorí v roku 2004 prišli spravodajsky pokrývať rukojemnícku drámu v juhoruskom Beslane.



Spravodajský web Belsat.eu súčasne pripomenul, že keď sa Rainsfordová 10. augusta zúčastnila na tlačovej konferencii v Minsku, požiadala Alexandra Lukašenka o komentár k vtedy ešte len avizovaným novým britským sankciám voči Bielorusku.



Lukašenko v odpovedi označil Britániu za "amerického poskoka", ktorý "tancuje, ako Amerika píska" a odkázal, aby sa "zadrhla aj so svojimi sankciami".



Vzťahy Ruska so Západom sa podľa agentúry Bloomberg "približujú k najnižšej úrovni od čias po studenej vojne", a to v dôsledku brutálneho zásahu Kremľa proti ruskej opozícii.



Denník The Moscow Times napísal, že Rainsfordovej údajné vyhostenie sa odohráva v čase kritiky na adresu Kremľa, že zintenzívňuje svoje snahy o umlčanie domácich nezávislých médií: zákonmi o slobode prejavu, označovaním za "zahraničných agentov" a "nežiaduce organizácie" a raziami v domácnostiach novinárov.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí tento týždeň oznámilo, že v reakcii na sankcie Londýna neumožní vstup neidentifikovaným britským predstaviteľom.



K poslednému vyhosteniu britského novinára z Ruska došlo v roku 2011 - bol ním Luke Harding. Okrem toho v roku 2014 dostal jeden novinár z USA zákaz vstupu na ruské územie a v roku 2015 bol z Ruska vyhostený poľský novinár.