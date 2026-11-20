< sekcia Zahraničie
Rusko nesúhlasí s vyslaním Kallasovej ako potenciálnej vyjednávačky
Kallasová nedávno uviedla, že by mohla zastupovať EÚ pri rokovaniach týkajúcich sa Ukrajiny, hoci ju lídri do tejto úlohy nevybrali.
Autor TASR
Moskva 20. novembra (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí v piatok vyjadrilo nesúhlas s účasťou vysokej predstaviteľky EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaje Kallasovej na najbližších mierových rokovaniach o vojne na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry EFE.
„Ak má niekto v Bruseli záujem o takýto typ vyjednávačky s Ruskom, potom to jasne ukazuje, aké výsledky očakávajú od dialógu s nami,“ vyhlásila hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová.
Hovorkyňa v reakcii na otázku, či Moskva považuje účasť Kallasovej za prijateľnú, tiež uviedla, že cieľom EÚ je „zmariť akúkoľvek mierovú iniciatívu“. „To je niečo, v čom je (Kallasová) z môjho pohľadu veľmi dobrá,“ vyhlásila.
Rusko je podľa Zacharovovej „otvorené dialógu s každým, kto je ochotný konštruktívne prispieť k procesu urovnania na Ukrajine“. Medzi európskymi lídrami však vraj nevidno „žiadne náznaky“ ochoty rokovať s Ruskom. Šéfka diplomacie EÚ je „pripravená sabotovať akúkoľvek dohodu, ktorá by zohľadňovala záujmy Ruska“, mieni Zacharovová.
Kallasová nedávno uviedla, že by mohla zastupovať EÚ pri rokovaniach týkajúcich sa Ukrajiny, hoci ju lídri do tejto úlohy nevybrali. Namiesto jedného zástupcu budú za Európu na rokovaniach prítomní predstavitelia krajín zoskupenia E5 (Nemecka, Francúzska, Talianska, Poľska a Spojeného kráľovstva), Európskej komisie a Európskej rady.
„Ak má niekto v Bruseli záujem o takýto typ vyjednávačky s Ruskom, potom to jasne ukazuje, aké výsledky očakávajú od dialógu s nami,“ vyhlásila hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová.
Hovorkyňa v reakcii na otázku, či Moskva považuje účasť Kallasovej za prijateľnú, tiež uviedla, že cieľom EÚ je „zmariť akúkoľvek mierovú iniciatívu“. „To je niečo, v čom je (Kallasová) z môjho pohľadu veľmi dobrá,“ vyhlásila.
Rusko je podľa Zacharovovej „otvorené dialógu s každým, kto je ochotný konštruktívne prispieť k procesu urovnania na Ukrajine“. Medzi európskymi lídrami však vraj nevidno „žiadne náznaky“ ochoty rokovať s Ruskom. Šéfka diplomacie EÚ je „pripravená sabotovať akúkoľvek dohodu, ktorá by zohľadňovala záujmy Ruska“, mieni Zacharovová.
Kallasová nedávno uviedla, že by mohla zastupovať EÚ pri rokovaniach týkajúcich sa Ukrajiny, hoci ju lídri do tejto úlohy nevybrali. Namiesto jedného zástupcu budú za Európu na rokovaniach prítomní predstavitelia krajín zoskupenia E5 (Nemecka, Francúzska, Talianska, Poľska a Spojeného kráľovstva), Európskej komisie a Európskej rady.