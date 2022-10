Rusko neuspelo so žiadosťou o tajné hlasovanie v OSN

New York 11. októbra (TASR) - Rusko neuspelo s pokusom vynútiť si na Valnom zhromaždení OSN tajné hlasovanie o svojej nezákonnej anexii časti Ukrajiny.



Väčšina zo 193 členov OSN na začiatku mimoriadneho zasadnutia o tejto otázke hlasovala za verejné hlasovanie o návrhu rezolúcie.



Valné zhromaždenie OSN začalo v pondelok rokovať o nedávnej anexii častí Ukrajiny, ktorou Rusko porušilo medzinárodné právo, informuje tlačová agentúra DPA.



Očakáva sa, že na konci zasadnutia, ktoré by sa pre veľký počet rečníkov mohlo predĺžiť až do stredy, budú členské štáty OSN hlasovať o rezolúcii odsudzujúcej kroky Moskvy.



Rusko sa už vopred zasadzovalo za tajné hlasovanie - zrejme v nádeji na lepší výsledok, konštatuje DPA.



Na rozdiel od Bezpečnostnej rady nie sú rezolúcie Valného zhromaždenia OSN podľa medzinárodného práva záväzné. Nadchádzajúce hlasovanie v New Yorku je považované za celosvetový "test" nálad v súvislosti s vojnou na Ukrajine.



Pozorovatelia už určitý čas pozorujú "únavu" z vojny v mnohých štátoch - najmä v Afrike a Latinskej Amerike. Niektorí sa pritom domnievajú, že vojna na Ukrajine odvádza pozornosť od iných regionálnych konfliktov a globálnych kríz.