Rusko neustále útočí na Bachmut a postupuje, uvádza ukrajinská armáda

Bachmut 2. marca (TASR) - Generálny štáb ukrajinskej armády vo štvrtok na platforme Telegram uviedol, že Rusko neustále útočí na východoukrajinské mesto Bachmut a stále postupuje, informuje TASR s odvolaním sa na správy stanice Sky News a denníka The Guardian.



Ukrajinskí vojaci podľa generálneho štábu odrážajú otoky okolo Bachmutu i ďalších miest v Doneckej oblasti, ktoré sa dostali pod paľbu.



Poslanec ukrajinského parlamentu Serhij Rachmanin zároveň vyhlásil, že Ukrajina sa bude musieť z Bachmutu skôr či neskôr stiahnuť. Podľa neho totiž "nemá zmysel držať mesto za každú cenu".



"V tejto chvíli je však Bachmut bránený z niekoľkých dôvodov - po prvé, spôsobiť také veľké ruské straty, ako to len bude možné, a prinútiť Rusko spotrebovať svoju muníciu a zásoby," povedal Rachmanin v stredu večer pre rozhlasovú stanicu NV.



Ukrajinský vojenský analytik Oleh Ždanov medzitým poukázal na "nebezpečenstvo", že Bachmut by mohol byť obkľúčený a tamojšiu situáciu označil za kritickú.



"Ruské jednotky nedokážu v Bachmute zvíťaziť v pouličných bojoch alebo obsadiť mesto frontálnymi útokmi. Jedinou cestou, ako môžu mesto ovládnuť, je obkľúčiť ho," spresnil.



Moskva podľa neho vyvíja na mesto "obrovský tlak" s neustálymi vlnami útokov.



Podľa denníka The Guardian by obsadenie Bachmutu pre ruské jednotky znamenalo prvé väčšie víťazstvo za viac než pol roka. Moskva tvrdí, že dobytie Bachmutu otvorí cestu k plnému ovládnutiu strategického priemyselného regiónu Donbas hraničiaceho s Ruskom. Donbas je jedným z hlavných cieľov ruskej vojenskej invázie, ktorá sa začala 24. februára 2022.



Ukrajina uviedla, že Bachmut má len obmedzený strategický význam, pri jeho obrane však kladie tvrdý odpor, konštatuje The Guardian.