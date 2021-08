Rusko neuvažuje o evakuácii ruských občanov

Moskva 19. augusta (TASR) - Rusko neuvažuje o tom, že by z afganskej metropoly Kábul evakuovalo zamestnancov svojho veľvyslanectva alebo ruských občanov. Vo štvrtok to oznámila hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová, informuje agentúra RIA Novosti.



"Chcela by som zdôrazniť, že sa nevedú debaty o evakuácii zamestnancov veľvyslanectva alebo ruských občanov, ktorí sa v Afganistane nachádzajú," vyhlásila Zacharovová.



Rusko však nebude brániť odchodu tých ruských občanov, ktorí si z Afganistanu želajú odísť, a preto rezort diplomacie organizuje niekoľko charterových letov, ktoré jeho občania budú môcť využiť na odchod z krajiny. Podľa hovorkyne ruského rezortu diplomacie sú predstavitelia Talibanu pripravení na dialóg.



"Talibovia sa aktívne usilujú o nastolenie poriadku, demonštrujú svoje naladenie na dialóg s vplyvnými afganskými politikmi, a to najmä s bývalým prezidentom Afganistanu (Hámidom) Karzajom, o budúcom štátnom usporiadaní a sú pripravení, ako sami povedali, brať do úvahy aj záujmy občanov (Afganistanu), a to vrátane práv žien a mnohých iných aspektov, ktoré vnímame ako aktuálne," uviedla Zacharovová.



Rusko zároveň podľa hovorkyne súhlasí s medzinárodným dialógom, ktorý by mal umožniť sformovanie "reprezentatívnej vlády" v Afganistane. Za situáciu, ktorá momentálne v Afganistane panuje, môže pritom podľa nej afganský prezident Ašraf Ghaní, ktorý z krajiny utiekol krátko pred tým, ako talibovia obsadili Kábul.



Bojovníci Talibanu obsadili v nedeľu afganské hlavné mesto Kábul prekvapujúco ľahko a zvrhli vládu, dve desaťročia vojensky podporovanú Spojenými štátmi a alianciou NATO. Afganský prezident Ašraf Ghaní krátko predtým utiekol z krajiny.