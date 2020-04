Rusko nevidí dôkazy o zatajovaní informácií o koronavíruse v Číne

Moskva 23. apríla (TASR) - Rusko nevidí dôkazy, ktoré by potvrdzovali obvinenia, že Čína zatajovala informácie o koronavíruse SARS-CoV-2. Informovala o tom vo štvrtok agentúra TASS s odvolaním sa na hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova.



"Nevideli sme žiadne silné argumenty, ktoré by potvrdili takéto obvinenia," uviedol Peskov v súvislosti so žalobou amerického štátu Missouri na čínsku vládu v spojitosti s pandémiou nového koronavírusu.



"Čínska vláda klamala svetu o nebezpečenstve a nákazlivej povahe (ochorenia) COVID-19, umlčiavala whistleblowerov a robila len málo pre to, aby zastavila šírenie tejto choroby," napísala štátna prokuratúra v Missouri. "Za svoje činy musia prevziať zodpovednosť," dodala.