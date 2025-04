Rusko nevidí dôvod na diskusiu o uzavretí mierovej dohody s Japonskom

Moskva 8. apríla (TASR) - Rusko nevidí dôvod na diskusiu o možnosti uzavretia mierovej dohody s Japonskom, ktorá by formálne ukončila ich nepriateľstvo z čias druhej svetovej vojny. V utorok to uviedol Kremeľ, podľa ktorého je dôvodom nepriateľský postoj Tokia voči Moskve. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Rusko ako nástupnický štát Sovietskeho zväzu a Japonsko nikdy nepodpísali mierovú dohodu o formálnom ukončení druhej svetovej vojny. Na jej konci sovietske vojská prevzali kontrolu nad štyrmi ostrovmi pri japonskom Hokkaide, ktoré sú v Rusku známe ako Kurily.



Odvtedy sú Kurilské ostrovy, ktoré tvoria pás ostrovov medzi ruským polostrovom Kamčatka a Japonskom, predmetom sporu medzi Moskvou a Tokiom, ktorý podľa Reuters bráni uzavretiu mierovej dohody medzi nimi. Japonsko si robí nároky na južnú časť týchto ostrovov.



„Nie, v súčasnosti neudržiavame žiadne kontakty s japonskými úradmi,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárom na otázku o správe japonského ministerstva zahraničných vecí, podľa ktorej je Tokio stále odhodlané podpísať zmluvu a dúfa v návrat ostrovov.



Tokio sa „poponáhľalo plne sa pripojiť ku všetkým nepriateľským krokom voči našej krajine“, dodal Peskov s odkazom na rozhodnutie Japonska zúčastniť sa na sankciách Západu voči Rusku za to, že vojensky napadlo susednú Ukrajinu. Vzhľadom na „skutočný stav vecí“ a japonské sankcie voči Moskve povedal, že je "sotva možné hovoriť o možnosti akýchkoľvek rokovaní“.