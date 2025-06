Rusko nevidí dôvody na predĺženie platnosti jadrovej zmluvy New START

Moskva 6. júna (TASR) - Rusko vzhľadom na súčasný stav vo vzťahoch so Spojenými štátmi nevidí žiadne dôvody na predĺženie platnosti zmluvy o jadrovom odzbrojení New START, ktorá inak vyprší na budúci rok. V rozhovore pre agentúru TASS to povedal námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov.



New START je poslednou platnou dohodou o kontrole zbrojenia medzi najväčšími jadrovými mocnosťami - Ruskom a USA. Zmluvu podpísali v roku 2010 v Prahe vtedajší ruský prezident Dmitrij Medvedev a prezident USA Barack Obama, do platnosti vstúpila vo februári 2011. Obmedzuje počet jadrových hlavíc, ktoré môže každá strana rozmiestniť. Bez predĺženia jej platnosť vyprší 5. februára 2026.



Šéf Kremľa Vladimir Putin v roku 2023 pozastavil účasť Ruska na dohode, pričom obvinil USA z podpory Ukrajiny. Súčasne ale prisľúbil, že Rusko bude naďalej dodržiavať obmedzenia týkajúce sa bojových hlavíc, rakiet a ťažkých bombardérov.



V prípade, že sa zmluva New Start nepredĺži alebo nenahradí inou dohodou, sa experti na bezpečnosť obávajú nových pretekov v zbrojení, a to v čase značného medzinárodného napätia v súvislosti s konfliktom na Ukrajine, ktorý by podľa Putina aj Trumpa mohol viesť k tretej svetovej vojne, píše Reuters.



Riabkov v rozhovore zverejnenom v piatok označil plán amerického prezidenta Donalda Trumpa vytvoriť protiraketový štít Zlatá kupola, ktorý by fungoval na zemi aj vo vesmíre, za ďalší „hlboko destabilizujúci“ faktor, ktorý vytvára nové, „ťažko prekonateľné“ prekážky pre kontrolu zbrojenia. Vzťahy so Spojenými štátmi sú podľa neho momentálne „jednoducho v troskách“ - a to i napriek deklarovým snahám Trumpa o ich obnovenie.



„Za súčasných okolností neexistujú žiadne dôvody na obnovenie New START v plnom rozsahu. A vzhľadom na to, že zmluva končí svoj životný cyklus približne o osem mesiacov, hovoriť o reálnosti takéhoto scenára čoraz viac stráca zmysel,“ povedal Riabkov.



Analytici tvrdia, že Trumpova nová iniciatíva v oblasti protivzdušnej obrany by mohla prudko vystupňovať militarizáciu vesmíru a podnietiť ostatné krajiny, aby tam umiestnili podobné systémy alebo vyvinuli pokročilejšie zbrane, ktoré by sa sa dokázali vyhnúť protiraketovému štítu.