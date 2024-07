Rusko nevidí vo Francúzsku vôľu pre obnovenie bilaterálnych vzťahov

Moskva 8. júla (TASR) - Rusko nevidí vo Francúzsku silnú politickú vôľu zameranú na obnovenie vzťahov s Moskvou. Uviedol to v pondelok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov s tým, že Moskva bude so záujmom sledovať formovanie novej francúzskej vlády po víkendových parlamentných voľbách. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry Reuters.



"Pre Rusko by bolo víťazstvo politických síl, ktoré by podporovali snahy o obnovenie našich bilaterálnych vzťahov, lepšie. Zatiaľ však takúto výraznú politickú vôľu nevidíme u nikoho. Preto si v tomto smere nerobíme nijaké osobitné nádeje alebo ilúzie," povedal Peskov.



Výsledky volieb vo Francúzsku však podľa hovorcu Kremľa poukazujú na zmenu nálad francúzskych voličov. "Francúzsko je veľmi dôležitou krajinou európskeho svetadielu. Samozrejme, že všetko, čo sa tam deje, nás zaujíma," uviedol Peskov.



V predčasných voľbách vo Francúzsku zvíťazila ľavicová aliancia Nový ľudový front (NFP) pred centristickou koalíciou prezidenta Emmanuela Macrona a krajne pravicovou stranou Národné združenie (RN). Žiadna skupina však v parlamente nezískala absolútnu väčšinu.



Euroskeptické RN, ktoré oponenti kritizovali za to, že k Rusku zaujíma príliš mierny postoj, voľby nevyhralo napriek predpovediam predvolebných prieskumov. Rusko sa dlho stavia pozitívnejšie voči lídrom európskej pravice a snaží sa využiť akékoľvek náznaky rozdelenia v Európe, ktoré by prispeli k oslabeniu pomoci pre Ukrajinu.



Peskov zároveň v pondelok ocenil snahy maďarského premiéra Viktora Orbána vyjasniť pozície Ruska a Ukrajiny v súvislosti s ich konfliktom. "Pán Orbán podniká serióznu iniciatívu na porovnanie pozícií rôznych strán, a to oceňujeme," uviedol Peskov po tom, ako Orbán v uplynulých dňoch navštívil Ukrajinu, Rusko i Čínu.



Svoju pondelkovú návštevu Pekingu pritom maďarský premiér označil za "mierovú misiu 3.0". Jeho iniciatíva však nemá podporu Bruselu ani Kyjeva.